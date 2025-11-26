Bolsonaro își începe pedeapsa de 27 de ani de închisoare. Sentință finală în dosarul tentativei de lovitură de stat din Brazilia

Jair Bolsonaro a încercat să dea o lovitură de stat în stil Trump (6 ianuarie 2021) în Brazilia, după ce a pierdut alegerile în fața lui Lula da Silva. Foto: Getty Images

Curtea Supremă a Braziliei a decis ca fostul președinte de dreapta Jair Bolsonaro să înceapă să-și execute pedeapsa de 27 de ani și trei luni de închisoare, primită pentru complotul de lovitură de stat pus la cale după ce a pierdut ultimele alegeri.

Judecătorul Alexandre de Moraes a stabilit marți că dosarul a ajuns la judecata finală și că nu mai sunt posibile alte apeluri, scrie BBC.

Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat că a condus o conspirație menită să-l mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului său de stânga, Lula da Silva.

Fostul președinte își va începe pedeapsa într-o celulă a poliției federale din capitala Brasilia, unde se află încă de sâmbătă, după ce a fost scos din regimul de arest la domiciliu din cauza riscului ca acesta să fugă.

La o audiere de duminică, Bolsonaro a recunoscut că a încercat să-și deschidă brățara electronică până când „și-a venit în fire”, potrivit documentelor din dosar. El a spus că nu a intenționat niciodată să fugă și a dat vina pe o „paranoie” provocată de medicamente pentru avariile aduse dispozitivului.

Judecătorul Moraes a dispus marți ca fostul președinte să primească îngrijire medicală permanentă, echipa sa medicală anunțând anterior că starea lui de sănătate s-a înrăutățit.

Judecătorii Curții Supreme au stabilit în septembrie, când Bolsonaro a fost declarat vinovat de complot, că acesta știa despre planuri de asasinare a lui Lula și a candidatului la vicepreședinție, Geraldo Alckmin, precum și de arestarea și executarea lui Moraes, magistratul care supervizează procesul. Conspirația nu a obținut sprijinul șefilor armatei și ai forțelor aeriene. Lula a fost învestit fără incidente pe 1 ianuarie 2023.

Dar o săptămână mai târziu, pe 8 ianuarie, mii de susținători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt sediile instituțiilor statului din Brasilia. Forțele de ordine au intervenit și aproximativ 1.500 de persoane au fost arestate. Judecătorii au concluzionat că acești protestatari au fost instigați de Bolsonaro, al cărui plan era, în opinia lor, ca armata să intervină și să îl readucă la putere.

Bolsonaro a fost, de asemenea, interzis din viața politică până în 2060, opt ani după încheierea pedepsei. Fostul președinte a calificat procesul drept o „vânătoare de vrăjitoare” menită să-l împiedice să candideze la alegerile prezidențiale din 2026.

Judecătorul Moraes a dispus marți ca și ceilalți găsiți vinovați ca fiind complici ai lui Bolsonaro să înceapă executarea pedepselor. Printre aceștia se numără generalul Augusto Heleno, fost ministru pentru securitate instituțională, și generalul Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, fost ministru al apărării.