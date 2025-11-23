Bolsonaro spune că avea „halucinații” și „paranoia” de la medicamente când a încercat să-și distrugă brățara electronică

2 minute de citit Publicat la 21:58 23 Noi 2025 Modificat la 21:58 23 Noi 2025

Jair Bolsonaro fostul președinte condamnat al Braziliei a susţinut, duminică, în cadrul unei audieri judecătorești că a încercat să-și rupă brățara electronică de monitorizare de la gleznă cu un aparat de sudură pentru că avea halucinații și era într-o stare de „paranoia” indusă de medicamente. Fostul lider de extremă dreapta susține că i s-a părut că aparatul avea un „sistem de ascultare”, conform agenției EFE, citată de Agepres.

Bolsonaro a răspuns prin videoconferinţă la întrebările unui judecător auxiliar după ce a fost arestat și a petrecut prima noapte în custodia poliției. El a fost arestat pentru că autoritățile s-au temut că are un plan să fugă din țară pentru a evita încarcerarea.

El a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și complot împotriva ordinii constituționale.

Alexandre de Moraes, judecător adjunct al Curţii Supreme, raportor în procesul în care Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a condus şedinţa şi a constatat absenţa „abuzurilor sau neregulilor”.

Bolsonaro a fost arestat sâmbătă

Liderul Partidului Liberal (PL), care se afla în arest din 4 august la reşedinţa sa din Brasilia, a fost reţinut, sâmbătă dimineaţă, existând în cazul său un „risc concret de fugă” şi „ameninţare la adresa ordinii publice”.

Unul dintre motivele pentru care a fost emis mandatul de arestare a fost faptul că fostul președinte brazilian (2019-2023) a afirmat că a ars cu un aparat de sudură brăţara electronică impusă de instanța supremă pentru a-i controla mişcările.

La audierea de duminică, Bolsonaro, căpitan în rezervă, a declarat că a intrat într-o stare de „oarecare paranoia” între zilele de vineri şi sâmbătă, ca urmare a administrării unor medicamente prescrise de diferiţi medici, acestea provocându-i reacţii adverse.

Cele două medicamente menţionate sunt pregabalină (antiepileptic) şi sertralină (antidepresiv).

Bolsonaro (70 de ani) a susţinut, de asemenea, că are insomnii şi „halucinaţii”, crezând că în interiorul brăţării ar exista un sistem de ascultare.

El a povestit că a început să folosească aparatul de sudură de vineri după-amiază până sâmbătă la miezul nopţii, când dispozitivul a trimis o alertă autorităţilor, care au venit imediat să verifice ce s-a întâmplat.

Fostul preşedinte a negat că ar fi încercat să-şi scoată brăţara electronică pentru a evada, aşa cum susţine judecătorul de instrucţie. După audiere, el va primi vizita soţiei sale, Michelle Bolsonaro.

Arestarea sa a avut loc înainte ca instanța supremă braziliană să ordone executarea pedepsei de 27 de ani de închisoare pe care a primit-o pentru „conducerea” unui complot de lovitură de stat menit să-l „menţină la putere”, după ce pierduse alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte, Lula da Silva.