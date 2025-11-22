Bolsonaro a fost arestat după ce a încercat să-și rupă brățara electronică de la gleznă. Ar fi plănuit să se refugieze în ambasada SUA

2 minute de citit Publicat la 18:54 22 Noi 2025 Modificat la 18:56 22 Noi 2025

Foto: Getty Images

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat a fost arestat și este în custodia poliției braziliene după ce autoritățile au evaluat că acesta ar putea să fugă din țară pentru a scăpa de închisoare, relatează BBC. Bolsonaro este în procedură de apel la condamnarea sa la 27 de ani de închisoare.

Alexandre de Moraes, judecător la Curtea Supremă a Braziliei, a declarat că decizia de a-l aresta pe Bolsonaro este o măsură preventivă pusă în aplicare după ce au fost descoperite noi lucruri.

Bolsonaro ar fi încercat să-și rupă brățara electronică de la gleznă și a făcut un apel pentru participarea la un eveniment public. Toate acestea au convins autoritățile judiciare braziliene că Bolsonaro încearcă să fugă din țară pentru a evita intrarea la închisoare.

Presupusul plan al lui Bolsonaro

În mandatul de arestare de pe numele său se menționează inclusiv „intenția acuzatului de a distruge brățara electronică de gleznă pentru a putea evada”.

„Fuga sa urma să fie facilitată de confuzia creată la o demonstrație publică organizată de fiul său”.

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte, care este senator în prezent, le-a cerut susținătorilor fostului președinte să se adune în fața casei sale, sâmbătă noapte.

„Aveți de gând să luptați pentru țara voastră sau o să vă uitați toți de pe telefoane, acolo, pe canapea? Vă invit să luptați alături de noi”, a scris Flavio Bolsonaro pe rețelele sociale, vineri.

El a spus că manifestația avea ca scop să-i „unească pe manifestanți în rugăciune pentru sănătatea lui (Bolsonaro – n. red.) și pentru revenirea la democrație”.

Judecătorul Moraes a spus că exista inclusiv posibilitatea ca Bolsonaro să fugă într-o ambasadă din apropiere, de unde să ceară azil politic. În mandatul de arestare se precizează că ambasada SUA din capitala Brasilia este la aproximativ 13 kilometri de casa fostului președinte.

Problemele cu legea ale lui Bolsonaro fac parte des din discursul președintelui SUA, Donald Trump, care a încercat inclusiv să șantajeze Brazilia cu tarife, dacă nu renunță la condamnarea împotriva lui Bolsonaro.

Fostul președinte urmează să fie audiat, duminică. Anterior, vineri, Bolsonaro ceruse Curții Supreme să-l lase să-și execute pedeapsa în arest la domiciliu, cu monitorizare electronică.

A cerut,de asemenea, să-i fie permis să plece de acasă pentru tratament medical, spunând că are nevoie de tratament frecvent pentru „infecții pulmonare” și alte probleme de sănătate.

La 70 de ani, Bolsonaro e condamnat să stea 27 de ani la închisoare

Bolsonaro a fost găsit vinovat că a complotat să rămână la putere și după ce a pierdut alegerile din 2022. El a fost învins de actualul președinte, Lula da Silva, după un scrutin tensionat.

Complotul a eșuat după ce liderii militari au refuzat să-l susțină în a da o lovitură de stat.

Lula a fost învestit în funcție fără incidente pe 1 ianuarie 2023. O săptămână mai târziu, însă, susținătorii lui Bolsonaro au organizat o insurecție în stil „6 ianuarie”. Au luat cu asalt clădirile guvernamentale din Brasilia, le-au vandalizat și au încercat să preia controlul.

Forțele de ordine au arestat în jur de 1.500 de persoane, iar judecătorii brazilieni au descoperit că insurecționiștii fuseseră instigați de Bolsonaro, al cărui plan era ca armata să intervină, să restaureze ordinea și să-l readucă la putere.

La acel moment, avocații fostului președinte spuneau că pedeapsa de 27 de ani de închisoare e „absurd de excesivă”. Bolsonaro are și interzis să mai candideze în alegeri până în 2060, opt ani după ce i-ar expira pedeapsa cu închisoarea. La acea dată, el ar urma să aibă 105 ani.