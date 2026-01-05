Antena 3 CNN Externe Mapamond Desculți la birou. Companiile adoptă politica „fără încălțăminte” la muncă, iar un site oferă sfaturi practice pentru angajaţi

Desculți la birou. Companiile adoptă politica „fără încălțăminte” la muncă, iar un site oferă sfaturi practice pentru angajaţi

Publicat la 15:31 05 Ian 2026
o femeie la birou cu picioarele goale
Într-o lume a muncii în continuă evoluție, unde productivitatea este adesea legată de liniștea individuală, conceptul „barefooting” (n.red. a umbla desculț) la birou se prezintă ca o soluție simplă, dar eficientă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un nou trend de a sta desculţi la birou se răspândeşte din ce în ce mai mult în Statele Unite ale Americii. Ba chiar a apărut şi un site pe internet care explică cum să te comporți în acest mod nou de a aborda munca la birou.

Pentru a evita unele potențiale inconveniente, unele companii își acoperă birourile cu covoare moi sau oferă papuci gratuit. Site-ul de pe internet „ noshoes.fun ”, creat de Ben Lang, un angajat al startup-ului Cursor, care oferă, în mod firesc, soluții pentru munca fără încălţări, prezintă o listă de startup-uri care au adoptat această abordare, inclusiv mai multe companii de inteligență artificială precum Replo și Composite. Demonstrând cum excepția devine regulă, Lang scrie pe rețelele sociale: „Am lucrat doar la startup-uri care aveau politica «fără încălțăminte la birou»”, relatează La Repubblica.

Angajații de la Spur, o companie care folosește inteligența artificială pentru a verifica dacă există erori pe site-urile internet, poartă papuci personalizați la sosirea la biroul lor din Manhattan, iar oaspeții sunt rugați să facă același lucru. Sneha Sivakumar, cofondatoare și CEO a explicat: „Politica companiei de a nu purta încălțăminte îi face pe cei 10 angajați ai săi să se simtă ca acasă și îi dezarmează într-un mod pozitiv.” 

Nick Bloom, economist de la Stanford care studiază cultura muncii, a declarat că tendința de a nu mai purta încălțăminte se datorează parțial „ economiei pijamalelor în acțiune ”. Cu alte cuvinte, acum că oamenii care au lucrat de acasă în timpul pandemiei s-au întors la birou, își aduc cu ei obiceiurile de acasă.

​Problema nu mai este doar o chestiune de confort personal, ci devine un simbol al unei culturi corporative care valorizează bunăstarea și libertatea individuală. Într-o lume a muncii în continuă evoluție, unde productivitatea este adesea legată de liniștea individuală, conceptul „barefooting” (n.red. a umbla desculț) la birou se prezintă ca o soluție simplă, dar eficientă. Site-ul de internet dedicat acestei tendinţe oferă sfaturi practice despre navigarea în această nouă frontieră a etichetei la locul de muncă, sfătuind angajații și angajatorii cu privire la modul de implementare a acestei tendințe fără a crea disconfort sau neînțelegeri.

Silicon Valley a evitat mult timp codurile vestimentare stricte, iar programatorii s-au plimbat prin birourile lor în șosete atât de mult timp încât unii preferă acum ideea de a purta din nou pantofi. Notion, un startup de software fondat în 2016, nu impunea încălțămintea până acum câțiva ani.

Gigantul plăților Stripe, fondat în 2010, a menținut „încălțămintea opțională” până în 2019. O purtătoare de cuvânt a Gusto, un startup de salarizare și resurse umane, a declarat într-un e-mail că purtarea papucilor sau a șlapilor era o „tradiție timpurie a companiei”, care a început într-o casă din Palo Alto, California, în 2011. Acum, a adăugat ea, majoritatea angajaților aleg să-și păstreze pantofii în picioare la serviciu.

Şi în Italia un primar a introdus această regulă în cadrul instituţiei pe care o conduce lansând astfel această tendinţă şi în Peninsulă.

Etichete: Statele Unite ale Americii start up loc de munca

