Desculți la birou. Companiile adoptă politica „fără încălțăminte” la muncă, iar un site oferă sfaturi practice pentru angajaţi

Un nou trend de a sta desculţi la birou se răspândeşte din ce în ce mai mult în Statele Unite ale Americii. Ba chiar a apărut şi un site pe internet care explică cum să te comporți în acest mod nou de a aborda munca la birou.

Pentru a evita unele potențiale inconveniente, unele companii își acoperă birourile cu covoare moi sau oferă papuci gratuit. Site-ul de pe internet „ noshoes.fun ”, creat de Ben Lang, un angajat al startup-ului Cursor, care oferă, în mod firesc, soluții pentru munca fără încălţări, prezintă o listă de startup-uri care au adoptat această abordare, inclusiv mai multe companii de inteligență artificială precum Replo și Composite. Demonstrând cum excepția devine regulă, Lang scrie pe rețelele sociale: „Am lucrat doar la startup-uri care aveau politica «fără încălțăminte la birou»”, relatează La Repubblica.

Angajații de la Spur, o companie care folosește inteligența artificială pentru a verifica dacă există erori pe site-urile internet, poartă papuci personalizați la sosirea la biroul lor din Manhattan, iar oaspeții sunt rugați să facă același lucru. Sneha Sivakumar, cofondatoare și CEO a explicat: „Politica companiei de a nu purta încălțăminte îi face pe cei 10 angajați ai săi să se simtă ca acasă și îi dezarmează într-un mod pozitiv.”

Nick Bloom, economist de la Stanford care studiază cultura muncii, a declarat că tendința de a nu mai purta încălțăminte se datorează parțial „ economiei pijamalelor în acțiune ”. Cu alte cuvinte, acum că oamenii care au lucrat de acasă în timpul pandemiei s-au întors la birou, își aduc cu ei obiceiurile de acasă.

​Problema nu mai este doar o chestiune de confort personal, ci devine un simbol al unei culturi corporative care valorizează bunăstarea și libertatea individuală. Într-o lume a muncii în continuă evoluție, unde productivitatea este adesea legată de liniștea individuală, conceptul „barefooting” (n.red. a umbla desculț) la birou se prezintă ca o soluție simplă, dar eficientă. Site-ul de internet dedicat acestei tendinţe oferă sfaturi practice despre navigarea în această nouă frontieră a etichetei la locul de muncă, sfătuind angajații și angajatorii cu privire la modul de implementare a acestei tendințe fără a crea disconfort sau neînțelegeri.

Silicon Valley a evitat mult timp codurile vestimentare stricte, iar programatorii s-au plimbat prin birourile lor în șosete atât de mult timp încât unii preferă acum ideea de a purta din nou pantofi. Notion, un startup de software fondat în 2016, nu impunea încălțămintea până acum câțiva ani.

Gigantul plăților Stripe, fondat în 2010, a menținut „încălțămintea opțională” până în 2019. O purtătoare de cuvânt a Gusto, un startup de salarizare și resurse umane, a declarat într-un e-mail că purtarea papucilor sau a șlapilor era o „tradiție timpurie a companiei”, care a început într-o casă din Palo Alto, California, în 2011. Acum, a adăugat ea, majoritatea angajaților aleg să-și păstreze pantofii în picioare la serviciu.

Şi în Italia un primar a introdus această regulă în cadrul instituţiei pe care o conduce lansând astfel această tendinţă şi în Peninsulă.