Exporturile masive de aur au împins moneda națională a Ghanei, cedi, în topul valutelor internaționale

Succesul Ghanei influențează acum o amplă dezbatere africană privind reforma mineritului și controlul statului asupra resurselor strategice. Foto: Getty Images

O monedă puțin cunoscută în Occident a înregistrat una dintre cele mai puternice performanțe din lume în 2025. Este vorba despre moneda națională din Ghana, cedi. Creșterea vertiginoasă a prețului aurului, disciplina bugetară guvernamentală și o strategie inovativă de achiziție și exportare a aurului coordonată de stat au transformat încrederea investitorilor în cel mai mare producător de aur din Africa, relatează Business Insider într-o analiză.

Cedi a crescut până la cel mai puternic nivel din ultimele decenii, marcând o revenire spectaculoasă pentru o țară care abia recent a ieșit dintr-o profundă criză a datoriei și a monedei.

Acumularea aurului

Un factor-cheie al acestei creșteri a fost acumularea de aur de către banca centrală, care a majorat semnificativ rezervele valutare ale Ghanei.

Potrivit Bloomberg, achizițiile de aur ale băncii centrale a Ghanei au dus la creșterea rezervelor internaționale brute cu 24%, până la 11,4 miliarde de dolari, în octombrie 2025, comparativ cu începutul anului.

Poziția mai solidă a rezervelor a alimentat o apreciere istorică a cedi-ului, care a câștigat 41% față de dolarul american, prima creștere anuală de acest tip cel puțin din 1994.

Datele Bloomberg arată că acest lucru a făcut din cedi a doua cea mai performantă monedă dintre cele 144 urmărite la nivel global anul trecut, fiind depășită doar de rubla rusească.

GoldBod a transformat mineritul la scară mică în venituri pentru stat

Dincolo de cifre se află o schimbare structurală majoră în modul în care Ghana își gestionează sectorul aurului.

În mai 2025, guvernul a lansat GoldBod, o instituție susținută de stat care cumpără aur direct de la micii mineri și îl direcționează către exporturi oficiale.

GoldBod a exportat 25.780,6 kilograme de aur în trimestrul al treilea, depășind ușor livrările minelor de mari dimensiuni. Inițiativa a redus contrabanda și a asigurat faptul că o parte mai mare din producția de aur a Ghanei contribuie direct la rezervele valutare și la veniturile statului.

Impactul este vizibil și pe piețele financiare. Bloomberg relatează că obligațiunile în dolari restructurate ale Ghanei au adus randamente de peste 30% în 2025, situându-se printre primele cinci performanțe din piețele emergente.

Indicele compozit al Bursei din Ghana a crescut cu peste 79% în termeni de monedă locală și cu 152% în termeni de dolari, devenind cea mai performantă piață de acțiuni urmărită de Bloomberg la nivel mondial.

Succesul Ghanei influențează acum o amplă dezbatere africană privind reforma mineritului și controlul statului asupra resurselor strategice.

Din Sahel până în sudul Africii, guvernele analizează crearea de agenții de achiziție controlate de stat, majorarea redevențelor și naționalizarea parțială pentru a capta mai multă valoare din resursele minerale.

Cu veniturile din aur sprijinind rezervele, întărind cedi-ul și atrăgând investiții străine, modelul Ghanei începe să se contureze drept un exemplu de urmat pentru alte națiuni africane care caută să-și recâștige suveranitatea economică.