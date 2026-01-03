China plănuiește să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan: “Are potențialul să declanșeze un nou război mondial”

Strategia pe termen lung a Beijingului include integrarea tehnologiilor avansate în armata sa. FOTO: Hepta

Taiwan este adesea considerat de experți drept cel mai periculos loc de pe planetă. Insula, cu aproape 20 de milioane de locuitori, se află în centrul tensiunilor dintre SUA și China pentru supremația în regiunea Asia-Pacific. Pentru Beijing, reunificarea Taiwanului cu continentul nu este doar o chestiune de mândrie națională, ci și o parte crucială a viziunii sale de afirmare a dominației în regiune și la nivel global, notează jurnaliștii The Telegraph, într-o analiză.

Taiwanul găzduiește tehnologia de vârf a semiconductorilor, care alimentează industrii globale, de la electronică la automobile. Ca atare, importanța sa se extinde mult dincolo de mica sa suprafață continentală.

China se mândrește cu cea mai mare armată din lume în ceea ce privește personalul, Armata Populară de Eliberare (APL) cuprinzând aproximativ 2 milioane de soldați în serviciu activ. Această vastă armată, combinată cu modernizarea rapidă a forțelor sale de apărare de către China, plasează APL într-o poziție puternică pentru a executa operațiuni militare la scară largă. În acest context, președintele Chinei, Xi Jinping, a promis să reunifice China și Taiwanul în discursul său anual de Revelion.

În timp ce accentul expansiunii militare a Chinei s-a pus în principal pe puterea aeriană și navală, perspectiva unei invazii terestre a Taiwanului ar necesita o cantitate enormă de coordonare militară, logistică și putere de foc.

Potrivit jurnaliștilor The Telegraph, strategia pe termen lung a Beijingului include integrarea tehnologiilor avansate în armata sa, cum ar fi inteligența artificială, sistemele de arme autonome și capacitățile cibernetice de ultimă generație. Aceste progrese ar juca probabil un rol central în orice operațiune care vizează Taiwanul. Scopul ar fi neutralizarea apărării Taiwanului, prevenind în același timp intervenția internațională, în special din partea Statelor Unite, care și-au exprimat clar angajamentul față de securitatea Taiwanului.

O debarcare ipotetică în Taiwan: Logistică și provocări

Pentru ca China să își debarce cu succes armata masivă în Taiwan, ar trebui depășite mai multe obstacole. Taiwanul, deși mai mic decât China continentală, este o insulă bine apărată, cu o gamă largă de capacități militare. Armata taiwaneză, susținută de tehnologii moderne de apărare, ar opune o rezistență acerbă oricărei astfel de invazii. Prima provocare pentru China ar fi asigurarea controlului asupra spațiului aerian și a apelor Taiwanului, care sunt parte integrantă a oricărei operațiuni amfibie la scară largă.

Unul dintre primii pași ar implica probabil atacuri aeriene și blocade navale pentru a slăbi infrastructura de apărare a Taiwanului. Forțele aeriene chineze ar urmări neutralizarea sistemelor de apărare aeriană ale Taiwanului și reducerea capacităților sale militare de comandă și control. Concomitent, China și-ar desfășura forțele navale pentru a bloca traficul maritim și a preveni sosirea întăririlor străine. Acest lucru ar necesita o coordonare extinsă între Marina chineză, Forțele Aeriene și armele balistice.

După ce va obține dominația aeriană și maritimă, China ar putea folosi vastele sale capacități de asalt amfibiu. Marina și Corpul Pușcașilor Marini PLA și-au extins forțele de debarcare amfibii, cu noi nave de debarcare, vehicule de asalt și elicoptere concepute pentru operațiuni împotriva unei ținte insulare. Aceste active ar fi folosite pentru a debarca soldați pe țărmurile Taiwanului, deși aceasta ar fi o operațiune extrem de riscantă, deoarece forțele taiwaneze sunt bine pregătite pentru apărarea costieră.

Strategia de apărare a Taiwanului: Pregătiri și contramăsuri

Taiwanul se pregătește pentru o potențială invazie din partea Chinei de zeci de ani. Însă speculațiile au fost accentuate după ce Taiwanul a fost înconjurat de forțe militare mai multe zile la rând. Insula are o armată extrem de capabilă, cu sisteme avansate de apărare aeriană, rachete antinavă și avioane de vânătoare moderne. Taiwanul s-a concentrat, de asemenea, pe strategii de război asimetrice, punând accentul pe mobilitate și tactici de unități mici, care ar face ca o invazie directă a unei forțe mari precum cea a Chinei să fie o perspectivă descurajantă.

În cazul unei invazii, armata Taiwanului s-ar putea angaja într-un amestec de tactici de gherilă și apărare convențională, folosind terenul său muntos în avantajul său. Strategia defensivă a insulei include sisteme de rachete bine poziționate care ar putea viza activele navale chineze care încearcă să se apropie de țărmurile Taiwanului.

În plus, alianța Taiwanului cu Statele Unite a fost o componentă esențială a strategiei sale de apărare. SUA au promis să ajute Taiwanul în apărarea sa, deși natura exactă a sprijinului american rămâne ambiguă. Resursele militare americane, inclusiv avioanele de vânătoare avansate și forțele navale, ar juca probabil un rol crucial.

Consecințele globale: implicații economice, politice și militare

O tentativă de invazie chineză a Taiwanului ar avea consecințe de amploare, nu doar pentru insulă în sine, ci pentru întreaga comunitate globală. Din punct de vedere economic, Taiwanul este un centru pentru producția de semiconductori, iar orice perturbare a operațiunilor sale ar trimite unde de șoc prin lanțurile globale de aprovizionare. SUA și alte națiuni occidentale se bazează în mare măsură pe semiconductorii taiwanezi pentru orice, de la electronice de larg consum la tehnologie militară. O invazie chineză ar declanșa aproape sigur sancțiuni economice pe scară largă împotriva Chinei, precum și perturbări ale piețelor globale.

Din punct de vedere politic, un astfel de eveniment ar atrage probabil puteri regionale precum Japonia, Coreea de Sud și Australia, care au interese puternice în menținerea păcii și stabilității în Indo-Pacific. Statele Unite ar fi, de asemenea, puternic implicate, deoarece angajamentul său față de securitatea Taiwanului a fost o piatră de temelie a strategiei sale mai ample privind regiunea Asia-Pacific. "Orice conflict din regiune ar avea potențialul de a escalada într-o confruntare militară mai amplă, posibil chiar un război mondial", este concluzia jurnali;tilor britanici.

Deși ambițiile militare ale Chinei cu privire la Taiwan rămân speculative, amenințarea unui conflict este, fără îndoială, reală. Viitorul Taiwanului rămâne incert, iar statutul său de entitate autoguvernată se află în centrul tensiunilor geopolitice continue dintre China și Occident.