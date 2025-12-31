Xi Jinping face o promisiune periculoasă pentru Taiwan de Anul Nou: „Reunificarea patriei noastre este de neoprit”

Difuzarea discursului lui Xi de către presa de stat chineză a fost intercalată cu imagini de la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China. Foto: Profimedia Images

Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis să reunifice China și Taiwanul în discursul său anual de Revelion, rostit la Beijing. Liderul chinez a spus că „reunificarea patriei noastre, o tendință a vremurilor, este de neoprit”, relatează The Guardian.

China revendică Taiwanul, o insulă autoguvernată, ca parte a teritoriului său și a promis de mult timp să o anexeze, recurgând la forță dacă va fi necesar. Serviciile de informații americane sunt tot mai îngrijorate de capacitățile tot mai avansate ale forțelor armate chineze de a lansa un astfel de atac, dacă Xi va decide că momentul este potrivit.

Exercițiu chinez de amploare în jurul Taiwanului

Luni și marți, Armata Populară de Eliberare a Chinei a lansat exerciții militare cu muniție reală în jurul Taiwanului, simulând o blocadă a principalelor porturi și trimițând forțele navale, aeriene, trupele de rachete și garda de coastă pentru a încercui insula principală a Taiwanului.

Exercițiile, denumite „Justice Mission 2025”, s-au desfășurat mai aproape de Taiwan decât manevrele anterioare și au implicat cel puțin 89 de aeronave militare, cel mai mare număr înregistrat în mai bine de un an.

Analiștii se așteptau la aceste exerciții înainte de sfârșitul anului, însă comentatorii chinezi le-au legat și de o recentă aprobare a guvernului SUA pentru vânzări de armament către Taiwan în valoare record de 11 miliarde de dolari (8 miliarde de lire sterline).

O promisiune periculoasă

Vorbind miercuri seară la Beijing, Xi a afirmat că China „a îmbrățișat lumea cu brațele deschise” și a evidențiat mai multe conferințe multilaterale găzduite de Beijing în acest an, inclusiv summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din august, când lideri mondiali precum Vladimir Putin (Rusia), Narendra Modi (India) și Recep Tayyip Erdoğan (Turcia) s-au reunit la Tianjin, un oraș-port din apropierea Beijingului.

Difuzarea discursului lui Xi de către presa de stat chineză a fost intercalată cu imagini de la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China, desfășurată în septembrie pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În timpul paradei, percepută ca o demonstrație fără rezerve de forță militară, Xi, Putin și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, au stat unul lângă altul la Beijing, într-o aliniere geopolitică denumită de unii „axa tulburărilor”.

În centrul viziunii lui Xi asupra unei noi ordini mondiale se află anexarea Taiwanului și obținerea sprijinului altor state pentru recunoașterea Taiwanului ca parte a „unei singure Chine”, guvernată de Partidul Comunist Chinez de la Beijing, idee respinsă de majoritatea populației din Taiwan.

În discursul său, Xi a menționat și „Ziua Retrocedării Taiwanului”, o zi comemorativă instituită în 2025 pentru a marca aniversarea sfârșitului dominației imperiale japoneze în Taiwan, în 1945.

În acest an, Taiwanul a adoptat de asemenea o lege prin care data de 25 octombrie este recunoscută drept sărbătoare națională.

Moștenirea celui de-al Doilea Război Mondial a fost o temă importantă în retorica politică din China și Taiwan în acest an. China a subliniat rolul său în înfrângerea Japoniei în acel conflict, rol despre care consideră că a fost subestimat în Occident.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a susținut la rândul său un discurs ferm, comparând Taiwanul cu democrațiile europene din anii 1930, confruntate cu amenințarea Germaniei naziste.

Xi a lăudat, de asemenea, progresele Chinei din acest an în domeniul tehnologiilor avansate, menționând roboți de kickboxing și misiunea Tianwen-2 de explorare a cometelor, lansată în luna mai. Totodată, a evidențiat succesul global al exporturilor culturale chineze, precum jocul video Black Myth: Wukong și filmul de animație Ne Zha 2.

Mai devreme în cursul zilei, Xi s-a adresat unei reuniuni a liderilor de vârf ai Partidului Comunist Chinez și a declarat că China este pe cale să își atingă ținta de creștere economică de 5% din PIB.