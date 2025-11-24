Donald Trump și Xi au vorbit la telefon despre Taiwan. Ce speculații au apărut după această convorbire rară

3 minute de citit Publicat la 19:07 24 Noi 2025 Modificat la 19:10 24 Noi 2025

Donald Trump și Xi Jinping, în timpul discuțiilor purtate la finele lui octombrie la Busan (Coreea de Sud). Foto: Hepta

Președintele chinez Xi Jinping și omologul american Donald Trump au discutat luni, la telefon, iar pe agenda convorbirii s-au numărat Taiwanul și Ucraina, scrie publicația South China Morning Post (SCMP).

Discuția telefonică a urmat unei serii de mișcări geopolitice rapide din ultimele săptămâni.

China a escaladat o dispută cu Japonia, după comentariile făcute de șefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, cu privire la Taiwan, iar Statele Unite au anunțat un plan de pace în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina, amintește SCMP.

Conform publicației chineze, președintele Xi a reiterat poziția oficială a Beijingului în legătură cu Taiwanul, insistând că revenirea la China a autonomiei insulare sprijinite de Washington este o parte importantă a ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Donald Trump a afirmat, la rândul său, că Statele Unite "au înțeles importanța" problemelor legate de Taiwan.

Legat de Ucraina, "China susține toate eforturile de pace și speră că toate părțile vor continua să își atenueze divergențele și să ajungă la un acord echitabil, durabil și obligatoriu cât mai curând posibil, pentru a rezolva această criză de la originile ei", a afirmat Xi Jinping.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a confirmat că dialogul celor doi lideri a avut loc, dar nu a oferit detalii.

Trump și Xi s-au întâlnit luna trecută

Cei doi președinți s-au întâlnit în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie.

A fost prima lor întâlnire față în față din 2019.

În Coreea de Sud, SUA și China au convenit un armistițiu tarifar de un an și o pauză a controlului exporturilor.

Luni, în discuția cu Trump, Xi a salutat relațiile bilaterale "în general stabile" după summit-ul din octombrie.

"Ambele părți ar trebui să mențină acest impuls, să adere la direcția corectă, să susțină o conduită de egalitate, respect și beneficiu reciproc și să extindă lista domeniilor de cooperare, scurtând lista problemelor", a afirmat el.

"Ar trebui să deschidem un nou spațiu pentru cooperare în relațiile China - SUA", a adăugat liderul de la Beijing.

Taiwanul rămâne cea mai importantă "linie roșie" a guvernului comunist.

Problema a căpătat anvergură după ce recent învestita șefă de guvern de la Tokyo, Sanae Takaichi, a afirmat că un conflict în Strâmtoarea Taiwan ar putea însemna "o situație de natură să amenințe supraviețuirea Japoniei", motiv pentru care un astfel de scenariu ar justifica o desfășurare militară niponă în regiune.

Beijingul a reacționat rapid, atât pe canale diplomatice, cât și public și economic, lansând avertismente împotriva călătoriilor în Japonia și blocând importurile de fructe de mare și lansările de filme provenind de la Tokio.

China consideră Taiwanul drept o parte a sa, care va fi preluată prin forță, în cele din urmă, dacă este necesar.

Majoritatea țărilor, inclusiv SUA, nu recunosc Taiwanul ca stat independent, însă Washingtonul se opune unei eventuale preluări prin forță a acestei autonomii și se angajează să îi furnizeze arme.

SCMP: Temeri că Trump ar putea "vinde Taiwanul" în schimbul unui acord comercial major

Poziția lui Trump față de Taiwan este mai puțin clară decât cea a foștilor președinți americani, remarcă SCMP.

Predecesorul său, Joe Biden, a declarat fără nuanțe că Washingtonul va apăra Taiwanul în cazul unui atac din partea Beijingului.

Conform SCMP, comentariile lui Biden au marcat o ruptură cu politica americană de lungă durată, bazată pe "ambiguitate strategică".

În schimb, natura tranzacțională a lui Trump și presiunea pe care a exercitat-o ​​asupra aliaților SUA pentru a plăti mai mult pentru propria apărare au stârnit temeri că actualul lider de la Washington ar putea "vinde" Taiwanul Chinei în schimbul unui acord comercial major.

Analist: China încearcă să slăbească alianța SUA - Japonia

Analiștii estimează că Beijingul îl evaluează pe Trump cu privire la politica sa față de Taiwan, cu speranța că va pune presiune pe premierul nipon și că alianța SUA-Japonia va fi astfel slăbită.

Jeremy Chan, analist senior la Eurasia Group, amintește că summit-ul Trump - Xi de la Busan (Coreea de Sud) s-a concentrat pe economie, cu puține dovezi ale unor discuții aprofundate pe teme de securitate.

"China are interesul de a izola Japonia cât mai mult posibil în această chestiune, iar a-l determina pe Trump să stea deoparte este evident important pentru Beijing. De asemenea, este notabilă tăcerea lui Trump și a oficialilor săi de rang înalt în domeniul securității naționale pe această temă", a remarcat acest specialist.

"Japonia trebuie că se simte neliniștită. Prin urmare, China va încerca, probabil, să-l liniștească pe Trump, astfel încât acesta să rămână neimplicat într-o problemă de care, sincer, nu-i pasă prea mult", a conchis el.