Trump s-a întâlnit prima oară în al doilea mandat cu Xi Jinping. Tarifele americane pentru China vor scădea cu 10%

Donald Trump anunță că tarifele împotriva bunurilor chinezești scad până la 47%, după discuția sa cu Xi Jinping, de joi, relatează CNN. Președintele american spune că a „făcut progrese” cu liderul chinez în ce privește importurile de soia, pe tema pământurilor rare și a fentanilului.

„Le-am redus. Am văzut niște acțiuni pe problema fenatnilului și luăm acțiuni foarte serioase. Așa că am redus-o (rata tarifară – n. red.) cu 10%”, a declarat Trump, la bordul Air Force One, după ce s-a întâlnit cu Xi Jinping în Coreea de Sud.

Trump a adăugat că micșorarea tarifelor va intra în vigoare imediat, asta însemnând că bunurile care pleacă din China în SUA vor fi tarifate suplimentar cu 47% de la 57%.

Reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, care l-a însoțit pe Trump, a declarat că unele produse vor continua să aibă rate tarifare mai mari – „unele produse individuale vor rămâne tarifate cu până la 100%, dar ca chestiune generală, tarifele vor fi de 45-47%”.

Economia globală este tot mai afectată, de când Trump și-a preluat mandatul, de un război comercial haotic. SUA pendulează constant între negociere și război comercial deschis cu majoritatea țărilor lumii, inclusiv cu, până recent, cei mai apropiați aliați ai SUA.

Trump spune că a „rezolvat” problema pământurilor rare

Problema din jurul monopolului pe care China îl are pe pământuri rare la nivel global „a fost rezolvată” susține Donald Trump. Regimul de la Beijing ar urma să elimine unele restricții la export care au dus la tensiuni în China și SUA.

„Toate pământurile rare au fost rezolvate (sic!), iar asta am făcut-o pentru lume”, a spus președintele american la bordul Air Force One, după întâlnirea cu dictatorul chinez.

„Blocajul s-a dus. Nu mai avem blocaj pe pământuri rare, asta ne va dispărea, sper, din vocabular pentru o perioadă”, a declarat el, spunând și că SUA va putea să-și continue achizițiile și producția de minerale rare.

Declarațiile vin în contextul în care China are un cvasi-monopol pe producția și oferta globală de pământuri rare, niște materii prime esențiale pentru producția dispozitivelor cele mai importante – de la telefoane smart până la vehicule electrice.

China și-a accentuat, în ultima perioadă, controalele la exporturi pentru aceste minerale critice, ca răspuns la restricțiile SUA în domeniul tehnologiei.

Greer a spus că Trump și Xi „au ajuns la o înțelegere” și că China nu „va mai impune restricțiile discutate”. Nu este, însă, clar dacă toate restricțiile vor fi eliminate.