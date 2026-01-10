Ce pot face românii care își pierd locul de muncă și vor să beneficieze în continuare de asigurare medicală

CASS este una dintre obligațiile fiscale esențiale în România pentru a beneficia de servicii medicale în spitalele de stat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Milioane de români nu au în prezent asigurare medicală. Cei care vor să-şi schimbe acest statut au acum mai mult timp la dispoziţie să plătească taxa integrală la ANAF dacă achită cei 25% din contribuţie luna aceasta, adică puţin peste 600 lei. Măsura îi vizează pe cei care nu lucrează însă şi pe cei care nu au contracte de muncă, dar realizează venituri impozabile, aşa cum sunt artiştii, influencerii sau freelancerii. Asiguraţi pentru o perioadă scurtă rămân şi cei care îşi pierd locul de muncă şi nu intră în şomaj.

10 milioane de români plătesc în prezent CASS. Numărul acestora a crescut când s-a decis să nu mai fie scutiţi de la plata contribuţiei părinţii în concediu de creștere copil, coasiguraţii ori vârstnicii cu pensii mai mari de 3.000 lei.

Rămân însă milioane de români care nu sunt asiguraţi medical. Ei îşi pot schimba acest statut pe loc dacă depun Declaraţia unică online sau fizic la sediile ANAF de care aparţin şi achită taxa de de 2.430 de lei.

Cei care plătesc de luna aceasta 25% din contribuție la sediile instituțiilor ANAF de care aparțin vor avea la dispoziție aproape un an și jumătate să achite restul de 75%, adică cei peste 1800 lei.

Angajaţii care îşi dau demisia şi nu beneficiază de şomaj rămân asiguraţi încă 3 luni

Cei care nu plătesc contribuţia luna aceasta vor avea termen până în mai 2026 să achite suma integrală. Pot deveni din neasiguraţi - asiguraţi medical atât cei care nu lucrează, însă şi cei care prestează diferite activităţi şi realizează venituri impozabile.

„Prin intermediul site-ului nostru, prestatorii de activități casnice gen curățenie, plimbatul câinelul, cumpărături pentru întreținerea unor persoane bolnave sau dependente, ei pot beneficia prin prestarea acestor servicii de tichete de 85 de tichete și contra 85 de tichete achiziționate lunar”, a declarat Florentina Rădulescu, director AMOFM.

Cei care nu au asigurare medicală au dreptul gratuit la serviciile medicale de urgenţă, însă nu pe toată durata internării.

„În momentul în care un pacient neasigurat este internat în spital în conformitate cu prevederile legale, în momentul în care el este tratat, în momentul în care urgența este rezolvată, i se pune în vedere pacientului că va trebui să plătească spitalizarea, dacă continuă să rămână sau dacă nu va trebui să fie externat”, a declarat Bogdan Oprița, șef UPU Spitalul Floreasca.

Angajaţii care îşi dau demisia şi nu beneficiază de şomaj rămân asiguraţi încă 3 luni de la încetarea raporturilor de serviciu. Dacă sistemul informatic al CNAS dă eroare nu va fi generată calitatea de asigurat.

„Deci el va fi practic asigurat și luna viitaore, va fi scos din evidență 2 luni mai târziu când nu se vor mai plăti dările pentru el, în sensul acesta este asigurat. Evidențele ANAF se vor actualiza peste 3 luni”, a declarat Eva Cristescu, medic de familie.

Neasiguraţii beneficiază gratuit de servicii medicale de prevenţie pentru depistarea bolilor grave, de supravegherea sarcinii şi de anumite îngrijiri medicale după naştere.