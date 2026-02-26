Cinci persoane au murit de gripă în România, doar săptămâna trecută. INSP: Sunt 83 de decese raportate, de la începutul sezonului

Publicat la 15:20 26 Feb 2026

Cinci persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

De la începutul sezonului, au fost raportate 83 de decese cauzate de gripă.

„În săptămâna 16-22 februarie s-au înregistrat 87.831 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 9,4% mai puţine cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.927) şi cu 36,6% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (138.516). Variaţia în minus faţă de media calculată de 113.551 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 22,7%”, a transmis INSP.

Peste 1.300.000 de români s-au vaccinat antigripal

În aceeaşi perioadă s-au înregistrat 2.545 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 4.404 în săptămâna precedentă, cu 10.058 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi cu 3.757 - media ultimelor cinci sezoane.

De asemenea, au fost raportate 117 cazuri de gripă confirmată de laborator (21 cu virus gripal AH3, 7 cu virus gripal AH1 şi 89 cu virus gripal A nesubtipat).

Până la data de 22 februarie, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări au fost înregistrate 1.306.267 de vaccinări antigripale (1.279.286 pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), dintre care 6.102 vaccinări antigripale au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.

Care e diferența dintre gripă și răceală. La ce simptome trebuie să fim atenți

Specialiștii de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală au explicat cum se deosebește răceala de gripă și când trebuie să mergem la medic. Totodată, aceștia au făcut și câteva recomandări pentru prevenirea gripei, în contextul în care numărul cazurilor a crescut în ultimele luni.

Potrivit specialiștilor, copiii, persoanele în vârstă și pacienții cu diverse afecțiuni cronice fac parte din categoria de risc.

Totodată, aceștia subliniază că, în cazul gripei, simptomele includ: febră, transpirații abundente, dureri musculare și articulare generalizate, precum și dureri de cap.

„Trecem cu toții printr-o perioadă cu variații mari de temperatură și cu zile întregi de temperaturi scăzute semnificativ sub zero grade.

Este perioada din an care favorizează infecțiile respiratorii cu precădere pe cele de natură virală. Epidemiile de gripa capătă o conotație agravantă în cazul copiilor, al persoanelor în vârstă sau a celor afectate de boli cronice.

Gripele se caracterizează, ca simptome, prin debut brusc, cu febră, uneori peste 38 de grade, frison, transpirații abundente, dureri musculare și articulare generalizate, dureri de cap, tuse seacă, nas înfundat, dureri în gât.

Uneori, mai ales la copii, apar și simptome digestive de genul, greață, vărsături sau diaree.

Gripa se deosebește de o răceală obișnuită prin debutul rapid și severitatea simptomelor”, au transmis specialiștii de la Institutul Național de Boli Infecțioase.