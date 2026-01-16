Val de super-gripă K în România: De ce se îmbolnăvesc și cei vaccinați antigripal

Unii dintre cei mai importanți specialiști în gripă spun că nu ar fi surprinși dacă acest sezon ar deveni cel mai dificil din ultimii 10 ani. Sursa foto: Getty Images

Nouă decese provocate de gripă au fost confirmate în perioada 5–11 ianuarie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică. Astfel, bilanțul total al actualului sezon gripal a ajuns la 20 de decese, iar numărul îmbolnăvirilor este în continuare în creștere.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul infecționist Adrian Marinescu a explicat că așa-numita „super-gripă” nu este, de fapt, o formă nouă sau mai periculoasă a virusului, ci rezultatul unui număr mare de cazuri apărute într-un timp scurt.

„Nu e nimic diferit. Este gripa din sezonul 2025–2026. Gripa oricum e imprevizibilă și, în momentul în care ai o populație care nu e protejată prin vaccinare decât într-o mică măsură, se poate întâmpla acest lucru”, a declarat medicul.

Potrivit specialistului, sezonul gripal a început mai devreme față de alți ani și este departe de a se încheia. „Avem un sezon care a plecat cam cu două săptămâni mai devreme. Sunt destul de multe cazuri și e departe de a se încheia. Nu înseamnă că vorbim despre o virulență sporită, dar dacă sunt foarte multe prezentări, vor fi și persoane cu boli cronice sau de o anumită vârstă care pot face forme severe și, din păcate, pot ajunge chiar la deces”, a explicat Adrian Marinescu.

Medicul a subliniat că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecție, chiar dacă nu oferă o garanție de 100%. „Se întâmplă extrem de rar ca o persoană vaccinată în acest sezon să facă gripă și, dacă se întâmplă, de obicei vorbim de forme ușoare. Procentul celor vaccinați care ajung la forme severe este infim. Nu există vaccin 100% eficient, dar este clar cea mai bună metodă de prevenție”, a precizat acesta.

În ceea ce privește variantele de gripă A și B, medicul a explicat că vaccinul este actualizat anual pentru a acoperi tulpinile aflate în circulație la nivel european. „În fiecare an avem un vaccin updatat, modificat astfel încât să acopere cât mai mult variantele care circulă. Ce e în Europa ajunge și în România, virusul nu are nevoie de pașaport”, a spus medicul.

Simptome comune ”super gripa K”

febra mare, bruscă (peste 38-39°C), cu frisoane

dureri musculare și articulare (corp)

cefalee (dureri de cap) intense

oboseală/epuizare severă

tuse seacă, persistentă

dureri în gât, congestie nazală, strănut

stare generală alterată

Simptomele rămân cele cunoscute: febră mare, dureri musculare și articulare intense, stare accentuată de oboseală. „Gripa ajunge să fie o ‘super-gripă’ atunci când sunt mai multe cazuri și pune probleme mai mari. Simptomele sunt cam aceleași: durerile musculare și articulare care te pun la pământ, senzația că ai fost bătut”, a mai explicat specialistul.

Un aspect esențial este tratamentul corect. Medicul avertizează că antibioticele nu ajută în cazul gripei. „Luăm antiviral, nu antibiotic. Antibioticul este frecție la picior de lemn, aduce doar reacții adverse și rezistență. Antiviralul, dacă este luat de la început, te poate ridica din pat în 24 de ore și reduce riscul de transmitere”, a subliniat Adrian Marinescu.

De asemenea, medicul recomandă autoizolarea și evitarea colectivităților atunci când apar simptomele. „Autoizolarea, chiar dacă nu e obligatorie, este o metodă de bun-simț. Nu ne trimitem copilul la școală, nu mergem la muncă dacă avem simptome, pentru că riscăm să îi îmbolnăvim și pe ceilalți”, a concluzionat specialistul.

Cum dezinfectăm locuința după gripă

aerisirea încăperilor

curățarea+dezinfectarea suprafețelor frecvent atinse

spălarea lenjeriei, textilor la temperatura potrivită

dezinfectarea băilor, obiectelor sanitare

spălarea frecventă a mâinilor

dezinfectarea jucăriilor, obiectele copiilor

Cum știi dacă e gripă sau răceală

Cu toate că pot părea asemănătoare, gripa și răceala se diferențiază clar prin intensitatea și debutul simptomelor.

Răceala apare treptat și este, de obicei, mai ușoară. Se manifestă prin:

nas înfundat sau care curge

strănut

dureri ușoare de gât

tuse ușoară

oboseală moderată

Gripa, în schimb, debutează brusc și „te pune la pat”. Simptomele sunt mult mai severe:

febră mare apărută rapid

oboseală și slăbiciune accentuate

dureri musculare și articulare intense

dureri de cap

tuse seacă

frisoane, lipsa poftei de mâncare

uneori, tulburări digestive

Aşadar, gripa începe brusc și este mult mai agresivă, în timp ce răceala evoluează lent și este mai ușor de dus. Ambele se transmit prin tuse, strănut sau vorbire, însă gripa are un risc mai mare de complicații, mai ales la vârstnici și persoane cu boli cronice.