Care e diferența dintre gripă și răceală. La ce simptome trebuie să fim atenți

2 minute de citit Publicat la 14:11 20 Ian 2026 Modificat la 14:11 20 Ian 2026

Numărul cazurilor de gripă a crescut în ultimele săptămâni. Sursa foto: Getty Images

Specialiștii de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală au explicat cum se deosebește răceala de gripă și când trebuie să mergem la medic. Totodată, aceștia au făcut și câteva recomandări pentru prevenirea gripei, în contextul în care numărul cazurilor a crescut în ultimele săptămâni.

Potrivit specialiștilor, copiii, persoanele în vârstă și pacienții cu diverse afecțiuni cronice fac parte din categoria de risc.

Totodată, aceștia subliniază că, în cazul gripei, simptomele includ: febră, transpirații abundente, dureri musculare și articulare generalizate, precum și dureri de cap.

„Trecem cu toții printr-o perioadă cu variații mari de temperatură și cu zile întregi de temperaturi scăzute semnificativ sub zero grade.

Este perioada din an care favorizează infecțiile respiratorii cu precădere pe cele de natură virală. Epidemiile de gripa capătă o conotație agravantă în cazul copiilor, al persoanelor în vârstă sau a celor afectate de boli cronice.

Gripele se caracterizează, ca simptome, prin debut brusc, cu febră, uneori peste 38 de grade, frison, transpirații abundente, dureri musculare și articulare generalizate, dureri de cap, tuse seacă, nas înfundat, dureri în gât.

Uneori, mai ales la copii, apar și simptome digestive de genul, greață, vărsături sau diaree.

Gripa se deosebește de o răceală obișnuită prin debutul rapid și severitatea simptomelor”, au transmis specialiștii de la Institutul Național de Boli Infecțioase.

Precizările vin în contextul în care aproape o mie de persoane au fost diagnosticate cu gripă, în ultimele aproximativ două luni.

„În cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, au fost înregistrate, în perioada 1.11.2025 – 18.01.2026, 937 de internări și 2 decese la persoane cu prezentare tardivă și grevate de comorbidități”, au mai precizat specialiștii.

Recomandări pentru prevenirea gripei

De asemenea, medicii au făcut o serie de recomandări pentru prevenirea gripei.

1. Vaccinarea antigripală

Vaccinarea anuală este cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei și a formelor severe ale acesteia, fiind recomandată în special persoanelor din grupele de risc.

2. Igiena riguroasă a mâinilor

Spălați frecvent mâinile cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde sau utilizați soluții dezinfectante pe bază de alcool.

3. Evitarea contactului cu persoane bolnave

Evitați contactul apropiat cu persoane care prezintă simptome respiratorii precum și aglomerațiile în perioadele de circulație intensă a virusurilor.

4. Purtarea măștii în spații închise

Masca este recomandată în transportul public, unități medicale și spații aglomerate, reducând transmiterea virusurilor respiratorii.

5. Respectarea etichetei respiratorii

Acoperiți gura și nasul la tuse sau strănut cu un șervețel sau cu pliul cotului și igienizați mâinile ulterior.

6. Aerisirea frecventă a încăperilor

Ventilați zilnic spațiile de locuit și de lucru pentru a reduce concentrația agenților patogeni din aer.

7. Întărirea sistemului imunitar

Adoptați o alimentație echilibrată, hidratare corespunzătoare, somn suficient și activitate fizică moderată.

8. Rămânerea la domiciliu în caz de simptome

Persoanele cu simptome de gripă trebuie să evite contactul cu alte persoane și să se adreseze medicului.

9. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor

Dezinfectați periodic suprafețele frecvent atinse, folosind produse de curățenie avizate.