Românii exceptaţi de la neplata primei zile de concediu medical. Amendamentul, votat în Senat

Românii exceptaţi de la neplata primei zile de concediu medical. Sursa foto: Westend61 / Getty Images

Senatul a stabilit, luni, că bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, cei spitalizați și femeile în concedii de maternitate să primească integral plata concediilor medicale, notează Agerpres.

Senatorii au adoptat, în acest sens, un amendament la Ordonanța de urgența a Guvernului 91/2025, care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită.

S-au înregistrat 72 voturi 'pentru' proiectul de aprobare a OUG 91/2025 cu amendamentul introdus, 2 voturi 'contra' și 8 abțineri.

Potrivit amendamentului adoptat, prevederile privind neplata primei zi de concediu nu se aplică în cazul concediilor medicale și indemnizațiilor pentru maternitate, a concediilor medicale și indemnizațiilor de risc maternal, astfel că va fi plătită prima zi de concediu medical.

De asemenea, aceste prevederi privind neplata primei zile nu se vor aplica nici în cazul concediilor medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate.

Totodată, nu se aplică în cazul certificatelor de concediu medical eliberate în situația bolnavilor care beneficiază de acordarea serviciilor medicale în regim de spitalizare, mai prevede amendamentul adoptat.

Cine semnează amendamentul

Amendamentul adoptat de plen a fost introdus în raportul Comisiei de sănătate și este semnat de mulți senatori din PSD, UDMR, AUR și PNL, printre care Nicoleta Pauliuc (PNL) și Adrian Streinu - Cercel (PSD).

"Astăzi votăm ordonanța de urgență care a generat îngrijorare legitimă în societate. În forma inițială, ordonanța introducea o măsură percepută ca o sancțiune aplicată celor bolnavi: neplata primei zile de concediu medical. Putem vorbi despre nevoia despre prevenirea abuzurilor, putem vorbi despre nevoia de disciplină bugetară, dar nu putem accepta ca măsurile administrative se lovească în cei care deja se luptă cu boala. Statul trebuie să combată frauda, nu să penalizeze suferința', a motivat Pauliuc amendamentul.

Potrivit senatoarei PNL, nu se poate pune pe același plan 'un abuz și un diagnostic grav'. 'Nu putem pune pe aceeași planuri suspiciune și o internare. Această diferențiere este o chestiune de justiție socială. Deci, stimați colegi, responsabilitatea noastră, ca legislatori, este să corectăm atunci când o măsură, chiar bine intenționată, produce efecte nedrepte, iar un stat puternic este un stat care nu economisește pe seama bolnavilor și este un stat care protejează demnitatea celor aflați în suferință', a mai spus Pauliuc.

Senatorul PSD Cătălin Graur a afirmat că banii publici trebuie folosiți responsabil, dar fără să se piardă din vedere oamenii care au cu adevărat nevoie de protecție.

"Este corect să combatem abuzurile, este corect să introducem reguli mai clare și mecanisme mai eficiente. Sistemul de sănătate nu poate funcționa pe baza excepției transformate în regulă, dar la fel de corect este să spunem un lucru foarte clar: nu putem aplica măsuri fără excepții, rigid, mecanic, ignorând realitatea socială. Deciziile guvernamentale nu sunt pentru tabele Excel, sunt pentru oameni, iar politica responsabilă înseamnă echilibru, fermitate acolo unde există derapaje, dar protecție acolo unde există o suferință reală", a susținut acesta.

Senatorul AUR Cristian Vântu a precizat că grupul AUR se va abține la votul asupra acestei ordonanțe pentru că 'nu este o urgență la concediile medicale', menționând că actul normativ are și prevederi benefice și în comisie a votat pentru un aviz favorabil inclusiv pentru acest amendament.

'Un bolnav cronic nu poate amâna boala cu o zi și nu ar trebui să piardă bani pentru prima zi în care medicului îi spune că nu poate munci', a subliniat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

'Rolul Parlamentului este să corecteze acolo unde apar efecte nedrepte într-o ordonanță de urgență. Despre asta este intervenția noastră de astăzi. Înțelegem obiectivul Guvernului. Există abuzuri, există concedii acordate nelegal, există presiune pe bugetul sănătății, combaterea fraudei este un obiectiv legitim, dar soluțiile trebuie să fie proporționale și trebuie să distingem în abuz și boală reală. Un pacient oncologic, un diabetic, un bolnav cardiac, o persoană cu afecțiuni autoimune sau inclusă în programele naționale de sănătate nu este statistică, este un contribuabil care a plătit la sistem și care la nevoie are dreptul la protecție, de aceea susținem amendamentele', a afirmat aceasta.

Ce schimbări aduce OUG 91/2025

Ordonanța de urgență a Guvernului 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, care a intrat în vigoare, prevede că 'pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi'.

Acestea vot fi suportate de către angajator, din a 2-a zi până inclusiv în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

De asemenea, aceste concedii vor fi suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu ziua următoare celor suportate de angajator și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia, precum și din a 2-a zi în cazul indemnizațiilor care se suportă integral potrivit legii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, mai prevede ordonanța în vigoare.