Harta sănătății digitale în Europa: Românii au dosar medical electronic, dar nu știu să-l folosească. Care e situația în alte țări

3 minute de citit Publicat la 08:43 23 Feb 2026 Modificat la 08:44 23 Feb 2026

Românii au dosar medical electronic, dar nu știu să-l folosească. Foto: Getty Images

Majoritatea țărilor europene au făcut pași importanți în ceea ce privește accesul la dosarele medicale electronice. Chiar și așa, există încă multe lacune, iar nivelul scăzut de alfabetizare digitală în domeniul sănătății rămâne o problemă serioasă în unele state, scrie Euronews. Printre ele se numără și România, care este la coada clasamentului la acest capitol.

Serviciile de sănătate digitală devin tot mai importante pe continent. Pandemia de COVID-19 a forțat multe țări să introducă sau să extindă consultațiile la distanță, iar după pandemie teleconsultațiile au continuat să crească.

Accesul la dosarele medicale electronice și capacitatea oamenilor de a le folosi corect sunt esențiale pentru transformarea digitală a sistemelor de sănătate. Dosarele electronice permit tratamente mai rapide, mai sigure și mai bine coordonate, iar alfabetizarea digitală îi ajută pe pacienți să caute, să înțeleagă și să folosească informațiile medicale cu încredere.

Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2030 toți cetățenii să aibă acces la propriul dosar medical electronic.

Diferențe mari între țări

În realitate, nivelul de acces diferă mult de la o țară la alta. Potrivit raportului „Digital Decade 2025: eHealth Indicator Study - Final Report” al Comisiei Europene, accesul la dosarele medicale electronice a ajuns la 83% în 2024 la nivelul UE.

Acest indicator a crescut de la 79% în 2023 și de la 72% în 2022, ceea ce arată un progres constant.

Într-un clasament care include 29 de țări europene (cele 27 de state UE plus Norvegia și Islanda), scorurile variază de la 25% în Irlanda până la 100% în Belgia și Estonia. Pe penultimul loc se află Olanda, cu 65%, la mare distanță de Irlanda.

Printre țările cu cele mai bune rezultate se numără Danemarca (98%), Lituania (95%), Malta (94%), Polonia (92%) și Norvegia (91%). În aceste state, dosarele medicale electronice sunt disponibile pentru majoritatea populației și includ mai multe tipuri de date medicale.

Peste media UE se află și Portugalia, Spania, Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, Letonia, Finlanda, Franța și Italia.

La coada clasamentului, dar peste Irlanda, se situează Slovacia (72%), Grecia (74%), România (75%) și Cipru (75%).

În 2024, toate țările UE, cu excepția Irlandei, ofereau acces la datele medicale printr-un portal online. Acest lucru explică poziția sa foarte joasă în clasament. Totuși, situația ar urma să se schimbe: la începutul lui februarie 2026, guvernul irlandez a aprobat demararea procedurilor pentru un dosar medical electronic național, considerat un pas major spre modernizarea sistemului de sănătate.

Alfabetizarea digitală, o problemă serioasă

Nu este suficient ca serviciile digitale să existe - oamenii trebuie să știe și să le folosească. Raportul „Health at a Glance 2025” al OCDE arată că nivelul de alfabetizare digitală în sănătate este încă scăzut în multe țări, mai ales în rândul persoanelor în vârstă și al celor cu educație redusă.

Datele din 17 state OCDE indică faptul că, în 2024, doar 18% dintre persoanele peste 45 de ani cu educație scăzută aveau competențe digitale de bază în domeniul sănătății, față de 26% în rândul celor cu studii superioare.

Diferențele între țări sunt mari. Cehia are cel mai ridicat nivel de alfabetizare digitală în rândul celor cu studii superioare (53%), urmată de Țara Galilor (46%), Franța (43%) și Olanda (31%).

În schimb, scorurile sunt foarte mici în Italia (9% la cei cu studii superioare și 5% la cei cu educație scăzută), în România (9% pentru ambele categorii) și în Belgia (11% și 10%).

Raportul subliniază că „încrederea este esențială pentru ca oamenii să folosească activ tehnologiile digitale din sănătate”.

Teleconsultațiile, tot inegale

Ponderea consultațiilor medicale online diferă mult de la o țară la alta. Specialiștii spun că statele cu sisteme bine puse la punct de dosare medicale electronice pot extinde mult mai ușor aceste servicii.

„Țările care au platforme solide și permit schimbul rapid de date pot dezvolta mult mai eficient teleconsultațiile”, a explicat David Novillo Ortiz, responsabil pentru date, inteligență artificială și sănătate digitală în cadrul Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.