România a adoptat Declaraţia Ministerială de la Tirana, la reuniunea privind Coridorul VIII: Contribuie la consolidarea Flancului Estic

România a adoptat Declaraţia Ministerială de la Tirana, la reuniunea privind Coridorul VIII. Sursa foto: Hepta

România a adoptat, alături de Albania, Bulgaria, Italia şi Macedonia de Nord, Declaraţia Ministerială de la Tirana la reuniunea privind Coridorul VIII, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe. Prin aceasta, cele cinci state reiterează importanţa politică, economică şi strategică a proiectului, care îşi propune să remedieze deficienţele de conectivitate în Europa de Sud-Est, notează Agerpres.

De asemenea, declaraţia subliniază importanţa Mării Negre şi a Balcanilor de Vest ca zone economice importante cu potenţial semnificativ de dezvoltare suplimentară.

Coridorul VIII joacă un rol cheie în acest sens, prin facilitarea fluxurilor comerciale şi îmbunătăţirea lanţurilor de aprovizionare regionale şi europene. Atât sectorul privat cât şi comunităţile locale au de beneficiat din dezvoltarea Coridorului care creştere rezilienţa economiilor regionale şi generează oportunităţi de investiţii, subliniază MAE.

De asemenea, Coridorul VIII îmbunătăţeşte mobilitatea militară, contribuind la eforturile de consolidare a Flancului Estic şi la cooperarea NATO - UE.

Cele cinci state s-au angajat să valorifice instrumentele financiare dedicate ale Uniunii Europene pentru transformarea acestui proiect într-o axă europeană de securitate şi prosperitate.

"Participarea României la această reuniune se adaugă celorlalte eforturi susţinute ale ţării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic şi de a creşte prosperitatea naţională şi locală prin dezvoltarea de proiecte de interes strategic", arată Ministerul de Externe.