Ministrul Finanţelor: Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026. Nu avem alte taxe proiectate pentru acest an

Alexandru Nazare, a declarat dumică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an.Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat dumică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an. El a amintit că problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară iar anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă.

”Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, şi în septembrie, şi în octombrie, şi în noiembrie, şi în decembrie, şi o spun şi astăzi: nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecţia bugetară care este în lucru astăzi şi nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînţeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2, a spus ministrul Finanţelor, la TVR INFO.

Întrebat dacă exclude complet o majorare a TVA, Alexandru Nazare a reiterat că nu a luat în calcul această variantă, în construcţia bugetară.

„Nu am luat în calcul o astfel de creştere la construcţia bugetului”, a dat el asigurări.

”Ne străduim foarte mult să construim un buget responsabil. Un buget responsabil înseamnă cheltuieli evaluate corect, nu subevaluate, şi venituri evaluate corect, nu supraevaluate”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Nazare a explicat că la predictibilitate ajungem prin construcţia unui buget corect.

”Problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară. Printr-o construcţie bugetară corectă putem asigura faptul că, în cursul anului, cu cât estimăm banii mai bine şi cu cât îi proiectăm mai bine - vă amintiţi că anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă - deci, cu cât le proiectăm mai bine, cu atât nu vom avea surprize în partea a doua a anului sau la mijlocul anului”, a adăugat ministrul Alexandru Nazare.