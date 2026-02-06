Cât a încasat statul din majorarea TVA. Venituri mai mari, însă consumul s-a prăbușit. La ce au renunțat românii

În 2025, statul a încasat suma de 133 de miliarde de lei, un plus de 10% față de acceași perioadă din 2024. Foto: Getty Images

După ce a scumpit viața românilor prin majorări de taxe, statul a obținut doar din încasările TVA peste 13 miliarde de lei în plus la buget. În schimb deciziile Guvernului au dus la prăbușirea consumului, arată datele analizate de Antena 3 CNN.

Scumpirile din ultimii ani au dus la mai muți bani la bugetul statului. În 2025, statul a încasat suma de 133 de miliarde de lei, un plus de 10% față de acceași perioadă din 2024.

În august, au fost majorările cotelor de TVA care s-au reflectat mai departe în prețurile mai mari pentru toți românii la produse și servicii. În septembrie, a fost înregistrată o scădere a încasărilor din TVA. O revenire a avut loc în luna octombire, însă în noiembrie a fost din nou o scădere destul de mare, semn că românii au fost mai cumpătați și că au redus consumul.

Care au fost efectele accizelor

În ceea ce privește efectele creșterii accizelor, la alcool, statul a încasat 2 miliarde de lei în 2025. Inițial, după majorarea accizelor a avut loc o creștere a încasărilor, până în luna noiembrie când are loc o scădere și pe final de an, în decembrie are loc din nou o creștere care se suprapune cu perioada sărbătorilor și a finalului de an.

Cât privește accizele la tutun, sistuația arată diferit. Au fost luni în care statul a încast foarte mulți bani, însă și luni, cum ar fi luna mai când încasările au fost reduse. În august au fost încasări de peste 3 miliarde de lei, în septembrie, au scăzut la 671 de milioane de lei.

Dacă ne uităm la carburanți, accizele majorate de două ori au dus la scumpiri mari la pompă. În luna august s-au încasat 2,3 miliarde de lei, o creștere, urmată de o scădere pentru luna septembrie și noiembrie, semn că nici oamenii nu au cumpărat la fel de mult ca în lunile precedente.

Dacă în luna ianuarie, litrul de motorină era 7,48 lei, statul încasa 49% din această sumă. În ianuarie, litrul a ajuns la 8 lei, iar statul încasează 55% din prețul final prin accize, dar și alte taxe.

După majorarea taxelor consumul s-a prăbușit. Din luna august a avut loc o scădere constantă, când au fost majorările de TVA și de accize. Aceste date vin în contextul în care economia României se bazează foarte mult pe consum.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Alexandru Nazare a declarat că încasările din TVA în 2025 au crescut. El a indicat activitatea ANAF și digitalizarea ca factori care au determinat o încasare mai bună.