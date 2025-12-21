Noi creșteri de accize de la 1 ianuarie 2026. Ce s-a întâmplat cu consumul de alcool în România

De la 1 ianuarie 2026 sunt așteptate alte creșteri de accize la băuturile alcoolice de până la 10%. FOTO: Getty Images

Potrivit datelor INS, consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior, la băuturile nealcoolice, vinuri şi la băuturile alcoolice distilate. Evoluția are loc în contextul în care accizele la băuturile alcoolice și la alte categorii, precum tutunul sau combustibilii, au crescut, în România, cu aproape 10% de la 1 august 2025, odată cu creșterea cotei standard de TVA. În același timp, exportul de vinuri în anul 2024 a crescut cu 11.700 hl faţă de anul precedent, potrivit Agerpres.

Totodată, de la 1 ianuarie 2026 sunt așteptate alte creșteri de accize la băuturile alcoolice de până la 10%.

Măsurile fiscale au vizat creșterea în două etape a accizelor: Mai întâi pentru alcool şi băuturi alcoolice, cu 10% de la 1 august 2025, respectiv cu 10% de la 1 ianuarie 2026, pentru tutun prelucrat, cu 3% de la 1 august 2025, respectiv cu 3% de la 1 ianuarie 2026 şi pentru benzină şi motorină, cu 10% de la 1 august 2025, respectiv cu 10% de la 1 ianuarie 2026.

Nivelul accizelor pentru benzină şi motorină aplicabil în 2026 nu se va mai actualiza cu indicele preţurilor de consum.

De la 1 august 2025 a intrat în vigoare o acciză și pentru vinul liniștit, dar și pentru cidrul de mere, de pere și hidromel. Taxa este de 10 lei pe hectolitru, iar de la 1 ianuarie 2026 va crește la 11 lei/hl.

Consumul de băuturi alcoolice a scăzut în România

Deja înainte ca toate aceste măsuri să intre în vigoare, consumul de alcool a scăzut în România, așa cum relevă datele INS, valabile pentru 2024. Consumul mediu de bere, pe locuitor a crescut uşor, cu 0,1 litri, cel de vinuri a scăzut cu 1,4 litri, consumul mediu de băuturi alcoolice distilate (în echivalent alcool 40%) a scăzut cu 0,3 litri, iar cel de băuturi nealcoolice s-a redus cu 9,3 litri.

Resursele totale de bere au fost mai mici cu 159.200 hl, faţă de anul precedent, fiind asigurate în proporţie de 93% din producţia anului 2024. Importul de bere a scăzut faţă de 2023 cu 9,5%. Disponibilul de bere pentru consum uman s-a menţinut constant, iar producţia de bere a scăzut cu 226.700 hl (-1,5%).

Resursele totale de vinuri au scăzut în 2024, faţă de anul precedent, cu 804.100 hl. Această reducere s-a datorat în principal producţiei de vinuri care s-a diminuat faţă de anul 2023 cu 24,1% (-1,119 milioane hl). Importul de vinuri a scăzut cu 5,8% (-35.600 hl), iar stocul iniţial de vinuri a crescut cu 13,3% (+351.000 hl).

Ponderea producţiei de vinuri în resursele totale a scăzut cu 9,1 %. Aportul stocului iniţial şi importul de vinuri la formarea resurselor totale de vinuri, în anul 2024, au crescut cu 8,7 %, respectiv cu 0,4 % faţă de anul precedent. Cea mai mare parte din resursele de vin a fost destinată consumului uman, care a scăzut cu 273.500 hl, faţă de anul precedent.

A scăzut producția de băuturi alcoolice distilate

Resursele de băuturi alcoolice distilate în anul 2024 au fost mai mici faţă de anul precedent, cu 27.200 hl alcool 100%. Producţia de băuturi alcoolice distilate a fost constituită în cea mai mare parte din lichioruri, alcool etilic de fermentaţie alimentar şi alte băuturi alcoolice distilate.

Resursele totale de băuturi alcoolice distilate din grupa "Lichioruri, alcool etilic de fermentaţie alimentar şi alte băuturi alcoolice distilate" au fost mai mici cu 17.100 hl alcool 100%, comparativ cu anul precedent. Disponibilul pentru consumul uman a scăzut cu 4,4%. Consumul mediu de lichioruri, alcool etilic de fermentaţie alimentar şi alte băuturi alcoolice distilate, a scăzut de la 0,9 la 0,8 litri alcool 100%, pe locuitor, în anul 2024.

O altă grupă de băuturi alcoolice distilate este reprezentată de rachiurile naturale şi coniac. Comparativ cu anul 2023, producţia de rachiuri naturale şi coniac a crescut în anul 2024 cu

5,3% (+3.100 hl alcool 100%). La asigurarea resurselor totale de rachiuri naturale şi coniac, aportul producţiei a fost mai mare cu 2,3 p.p faţă de anul precedent, iar aportul importului de băuturi alcoolice din grupa "Rachiuri naturale şi coniac" a fost mai mic cu 1,5 p.p faţă de anul anterior. Nivelul consumului mediu, pe locuitor, la rachiuri naturale şi coniac a crescut de la 0,3 la 0,4 comparativ cu nivelul anului precedent.

Resursele totale de băuturi din grupa "Whisky, gin, rom, votcă" au fost mai mici cu 11.900 hl alcool 100% faţă de cele din anul precedent. Atât nivelul producţiei cât şi al importului de băuturi din grupa "Whisky, gin, rom, votcă" au fost mai mici faţă de anul 2023 cu 4% respectiv cu 6,4%. Aportul producţiei la formarea resurselor totale a fost mai mare cu 0,3 p.p., iar aportul importului mai mic cu 0,6 p.p.

Pe de altă parte, resursele totale de băuturi nealcoolice (ape minerale, băuturi răcoritoare şi bere nealcoolică) au crescut cu 7.600 hl, faţă de anul precedent. Producţia a avut cea mai mare contribuţie la formarea resurselor totale de băuturi nealcoolice şi a scăzut cu 0,2 p.p. faţă de ponderea anului 2023. Importul resurselor totale de băuturi nealcoolice a scăzut, iar stocul iniţial al resurselor totale de băuturi nealcoolice a crescut.

Ponderea cea mai mare în consumul de băuturi nealcoolice au avut-o apele minerale, în scădere cu 0,6 p.p, şi băuturile răcoritoare, în creştere cu 0,3 p.p. faţă de anul precedent. Berea nealcoolică în anul 2024, a crescut cu 0,3 p.p. comparativ cu anul 2023.

Consumul mediu de băuturi nealcoolice, pe locuitor, în anul 2024, a înregistrat o scădere cu 3,8% (-9,3 litri), faţă de anul precedent. Consumurile medii de băuturi nealcoolice, pe

locuitor au evoluat astfel: consumul de apele minerale a scăzut cu 4,9% (-6 litri), consumul de băuturi răcoritoare a scăzut cu 3,3% (-3,9 litri), iar consumul de bere nealcoolică a crescut cu 12,5%