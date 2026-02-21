Dominic Fritz: Propunem un pact tuturor partidelor că nu mai vor fi creșteri de taxe în 2026 și 2027

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Agerpres

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3 CNN că formațiunea sa propune celorlalte partide să încheie un "moratoriu" care să împiedice guvernul să majoreze taxele în 2026 și 2027.

Gina Vacariu, realizator Antena 3 CNN: "Toată lumea se întreabă dacă vom avea și creșteri de taxe anul 2026. Știu că dumneavoastră, politicienii, ne dați asigurări că nu vor fi creșteri de taxe.

Dar sunt voci în spațiul public care spun că, dacă nu se vor încasa banii la buget ca urmare a creșterilor fiscale de anul trecut, putem să ajungem din nou la o creștere a TVA-ului.

Chiar domnul Năsui, de la dumneavoastră, de la USR, fost ministru al Economiei, vorbește despre varianta creșterii TVA-ului la 24%. Și nu este singurul. Mai vorbește despre asta și domnul Biriș X, care a fost secretar de stat la Finanțe. Spune că Guvernul ar putea să decidă o creștere a TVA la 24%."

Dominic Fritz: Este rândul guvernului să arate responsabilitate fiscală

Dominic Fritz, președinte USR: "USR este ferm împotriva unor creșteri de taxe. Și asta pentru că, unu la mână, acum este rândul statului să facă reduceri de cheltuieli.

Este rândul acestui guvern să arate responsabilitate fiscală, să arate că au învățat ceva din greșelile din anii trecuți, în care guvernul Ciucă Ciolacu a dat din belșug, ca și cum nu existau limite. Și de plătit, vor plăti copiii noștri (...)

Acum este nevoie ca mediul de afaceri, economia privată, să aibă predictibilitate, să știe dacă ne băgăm într-o investiție. Să știm ce taxe vom plăti anul acesta, anul viitor, peste trei ani.

Dimpotrivă, chiar aș propune un un moratoriu asumat, un pact între partide politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor."

Gina Vacariu: "Păi, a mai scris și președintele că nu crește TVA-ul, pe foaie (în campania electorală, înainte de alegeri, n.r.) și a crescut. Ce încredere să avem în pactul partidelor?"

Dominic Fritz: "Tocmai de aceea.... Nu cred că cineva o să sară în sus de bucurie. Ce pot să spun, din partea noastră, a USR-ului, este nu doar că nu susținem aceste (creșteri de) taxe, ci dimpotrivă, lucrăm activ ca să avem un mediu mai predictibil pentru mediul privat."