Fritz, înainte de întâlnirea liderilor Coaliției cu Nicuşor Dan: Nu are obiceiul să ne bată acolo. N-avem un măgar care ne face aur

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marţi, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că PSD-ul ar trebui să explice de unde pot fi luaţi bani pentru ajutoarele one-off pentru pensionari, acordate în două tranșe. "Nu putem să inventăm bani, n-avem un măgar care ne face aur", a subliniat liderul USR. În plus, el a spus că preşedintele Nicuşor Dan nu are obiceiul de a-i "bate" pe liderii Coaliţiei, după ce a fost întrebat dacă se aşteaptă să iasă "şifonaţi" de la întâlnirea cu şeful statului. Dominic Fritz şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar şi premierul Ilie Bolojan vor discuta astăzi, în cadrul unei şedinţe, la Cotroceni, cu preşedintele României.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat marţi, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor Coaliției de guvernare. Discuțiile vin la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a acceptat excepțiile cerute de PSD la tăierile bugetelor salariale în administrație.

PSD amenință să-i retragă sprijinul premierului și să nu voteze Legea Bugetului dacă nu sunt adoptate pachetele de stimulare economică și de solidaritate propuse de social-democrați. Întrebat de un jurnalist dacă face front comun cu USR-ul, Sorin Grindeanu a răspuns: "Deci, s-a găsit PSD şi-n USR. Dacă până acum scriaţi dumneavoastră că s-a găsit PSD la PNL, de data asta s-a găsit PSD şi la USR".

Gina Vacariu, prezentatoare Antena 3 CNN: O să ieşiţi şifonaţi? Preşedintele este mulţumit de cum decurge Coaliţia? Dar negocierile?

Dominic Fritz, preşedintele USR: Nu are obiceiul să ne bată acolo, ci este un dialog civilizat în care el încearcă să înţeleagă mai bine unde sunt blocajele şi, bineînţeles, că ne oferă şi perspectiva lui.

Gina Vacariu, prezentatoare Antena 3 CNN: Dacă vă cere astăzi: "Lideri ai Coaliţiei, cu ce aţi venit astăzi la mine? Daţi-mi o schiţă a bugetului pe 2026". Aveţi ce să-i arătaţi?

Dominic Fritz, preşedintele USR: Schiţa aceasta eu încă nu am văzut-o, eu ştiu că fiecare ministru a primit un fel de limită.

Gina Vacariu, prezentatoare Antena 3 CNN: Ajutoarele acelea one-off, pe care le promite PSD-ul şi le dă ca şi cum ar fi deja negociate cu Bolojan şi Bolojan şi-a dat undă verde rămân în buget?

Dominic Fritz, preşedintele USR: PSD trebuie să explice de unde să luăm aceşti bani. Unde USR nu va fi de acord este să zicem: "Trecem ca ei şi să plătească următoarea generaţie". Nu putem să inventăm bani, n-avem un măgar care ne face aur.

Nicușor Dan, înainte de şedinţa de la Palatul Cotroceni: Sunt bucuros că în ședința coaliției s-a ajuns cumva la un consens

Declarațiile președintelui României, despre convocarea liderilor Coaliției la Cotroceni:

Este o discuţie de început de sesiune parlamentară, sunt bucuros că în şedinţa Coaliţiei de ieri cumva s-a ajuns la un consens. Discutăm probleme de actualitate. E o întâlnire periodică.

Trebuie să vedem lucrurile în context, sunt patru partide, fiecare cu votanţii lor, intersele lor nu sunt întotdeauna convergente. E o normalitate în condițiile date. Din nou, trebuie să salutăm faptul că fiecare din aceste partide şi-au asumat şi guvernarea într-o situaţie dificilă.

Legat de discuţia pe buget, am discutat ieri cu ministrul de Finanţe, discuţia pe buget e gata să înceapă.

Nu văd motive pentru care această coaliție să nu poată funcționa în baza protocolului. Ce e important este că, atunci când ne uităm la funcționarea coaliției, trebuie să ne uităm la deciziile de ordin juridic, legislativ, administrativ pe care le ia.