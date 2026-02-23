O tânără de 29 de ani a renunțat la catedră ca să vândă sicrie în Europa. Vânzările anuale ajung la șase milioane de dolari

O tânără de 29 de ani din China a renunțat la cariera din învățământ pentru o afacere cu sicrie de lemn, pe care le vinde în special în Europa. Spune că nu se teme că afacerea nu va merge, deoarece „oamenii mor în fiecare zi”.

În China, moartea este considerată în mod tradițional un tabu și a vorbi despre moarte e adesea legat de ghinion. Însă în Heze, un oraș din provincia Shandong din estul Chinei, această barieră culturală a dat naștere unei industrii înfloritoare.

Potrivit revistei Personage, Lisa Liu, în vârstă de 29 de ani, a renunțat la catedră în iulie 2023. A dat un interviu și a ajuns să activeze în domeniul vânzărilor de sicrie pe piața europeană, în special în Italia.

Șeful ei a dus-o într-un tur al fabricii, unde a văzut întregul proces de producție a sicrielor, de la tăierea buștenilor la sculptare și asamblare. Pentru muncitori, un sicriu era doar un obiect de lemn. Acest lucru a ajutat-o ​​pe Liu să-și depășească superstițiile despre sicriele care sunt „de rău augur”.

Spre deosebire de sicriele chinezești grele, de culoare închisă, cele italiene sunt mai ușoare și sunt sculptate cu motive religioase. În China, incinerarea implică doar corpul, în timp ce în Italia, atât corpul, cât și sicriul sunt incinerate împreună.

În Heze sunt trei milioane de arbori de paulownia, considerați ideali pentru piața italiană. Potrivit publicației media Jimu News din China continentală, sicriele lui Heze, al căror preț variază între 90 și 150 de dolari americani, sunt mai accesibile decât sicriele europene, care variază între 1.100 și 2.100 de dolari americani.

Fabrica lui Liu exportă în jur de 40.000 de sicrie în Europa în fiecare an, iar veniturile anuale ajung la 6 milioane de dolari americani.

În ciuda unor provocări precum schimbarea politicilor Uniunii Europene (UE) și creșterea costurilor de transport, Liu e optimistă în ceea ce privește viitorul industriei de sicrie din Heze. „Oamenii mor în fiecare zi și, în cele din urmă, toată lumea va avea nevoie de un sicriu”, a declarat ea presei.

În mod similar, localitatea Mibeizhuang din provincia Hebei, nordul Chinei, a devenit și ea un jucător cheie în industria funerară a țării. În oraș au apărut sute de magazine cu afișe de genul „haine funerare”, „coronițe de flori” și „saci pentru cadavre”. În ultimii ani, sătenii au introdus și produse ecologice, care sunt vândute prin intermediul platformelor de comerț electronic în Asia de Sud-Est, Europa și SUA. Potrivit publicației China News Weekly, industria de articole funerare din Mibeizhuang a depășit un miliard de yuani (145 de milioane de dolari americani) în valoare anuală a producției în 2020.

În Huian, un oraș din sud-estul Chinei cunoscut pentru granitul său, exporturile de pietre funerare către Japonia sunt evaluate la aproape două miliarde de yuani anual, a relatat agenția media continentală 36Kr.

Ascensiunea industriei funerare din China reflectă atitudinea complexă pe care societatea chineză o are față de moarte. „Publicul a trecut printr-o schimbare rațională în ceea ce privește așa-numitul tabu privind discuțiile despre moarte sau ceea ce ar putea fi văzut ca o «demistificare» a percepției asupra morții.”

O companie de servicii funerare administrează o cafenea Ferryman, unde clienții împărtășesc povești de viață și de moarte la o ceașcă de cafea gratuită. Pe platformele sociale continentale, subiecte precum „să-ți scrii testamentul” au generat milioane de vizualizări.