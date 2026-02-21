Cea mai mare companie alimentară din lume nu mai vrea să facă înghețată

CEO-ul Nestlé a spus că cele șase mărci de înghețată ale Nestlé reprezentau o „distragere” de la restul portofoliului său. Foto: Franziska Krug/Getty Images via CNN Newsource

Nestlé, cel mai mare producător mondial de alimente și băuturi, vrea să scape de divizia de înghețată. Compania a anunțat că se află în „negocieri avansate” pentru a vinde departamentul de înghețată către partenerii de la Froneri. Divizia, care include mărci precum Häagen-Dazs și Drumstick, este evaluată la 1,3 miliarde de dolari, relatează CNN.

Nestlé intenționează să vândă mărcile de înghețată către Froneri, companie cu sediul în Marea Britanie, pe parcursul anului viitor.

Acțiunile Nestlé au crescut cu 3% în tranzacțiile de dimineață la Zurich, înainte de a pierde o parte din câștiguri.

Explicațiile companiei

Decizia vine în contextul în care producătorul de Nespresso și batoane KitKat încearcă să își majoreze vânzările și să își simplifice operațiunile extinse sub conducerea noului CEO, Philipp Navratil. Navratil i-a succedat lui Laurent Freixe în septembrie, după ce acesta a fost demis brusc pentru că nu a dezvăluit o relație romantică cu o colegă aflată pe o poziție inferioară.

În raportul anual, Nestlé a anunțat că se va concentra pe diviziile de cafea, hrană pentru animale de companie, nutriție și produse alimentare și gustări.

„Ne concentrăm portofoliul pe patru domenii, conduse de cele mai puternice mărci ale noastre”, a declarat Navratil într-un comunicat.

Într-o conferință cu jurnaliștii, CEO-ul Nestlé a spus că cele șase mărci de înghețată ale Nestlé reprezentau o „distragere” de la restul portofoliului său, care include cereale, cafea, produse de cofetărie și alimente congelate, printre altele.

„Am păstrat aceste șase afaceri pentru că am crezut că putem genera creștere (dar) nu au anvergură globală”, a adăugat el. „Nu putem stimula creșterea în același mod în care o poate face Froneri.”

Froneri a fost creată în urmă cu un deceniu de Nestlé și producătorul britanic de înghețată R&R. În 2019, Nestlé și-a vândut divizia de înghețată din SUA către Froneri pentru 4 miliarde de dolari.

Nestlé nu este prima mare companie de bunuri de larg consum care renunță la înghețată, un sector cu particularități dificile, precum cererea dependentă de sezon și necesitatea unui lanț de aprovizionare capabil să susțină produse congelate. Unilever și-a separat divizia de înghețată în decembrie, creând cea mai mare afacere de înghețată din lume - The Magnum Ice Cream Company - deoarece dorea să se concentreze pe un număr mai redus de produse.

Nestlé desființează 16.000 de posturi

De asemenea, Nestlé se află deja în proces de eliminare a aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în încercarea de a reduce costurile, inclusiv prin automatizare și utilizarea inteligenței artificiale.

Eforturile noului CEO al Nestlé de a îmbunătăți performanța multinaționalei elvețiene, aflate în dificultate, au fost afectate și de o retragere majoră de pe piață a formulei pentru sugari.

Nestlé, care produce Guigoz în Franța și SMA în Regatul Unit, a declarat joi că lipsa stocurilor și returnarea unor produse de formulă vor avea un impact ușor negativ asupra volumelor sale de vânzări în acest an.

Luna trecută, compania a retras anumite loturi de lapte praf pentru sugari din zeci de țări, inclusiv Franța și Regatul Unit, după ce a descoperit urme ale toxinei cereulidă în probe de produs, în luna decembrie. Consumul de cereulidă poate provoca vărsături și diaree.

Compania franceză Danone a retras, de asemenea, produse de formulă, inclusiv unele loturi Aptamil și Cow & Gate în Regatul Unit.

Într-o actualizare publicată pe site-ul său în această săptămână, Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că investighează decesele a trei sugari care au consumat formulă afectată de retrageri. „Până în prezent, nu a fost stabilită științific nicio legătură de cauzalitate”, a precizat instituția.

Navratil a declarat că Nestlé nu a fost încă contactată de autoritățile sanitare franceze. El a adăugat că procesele interne de control al calității au permis companiei să detecteze cereulida într-un amestec de ulei utilizat frecvent în formulele pentru sugari, care anterior nu fusese considerat ca putând conține această toxină nocivă.

Retragerea a determinat Uniunea Europeană să stabilească limite mai stricte pentru nivelurile de cereulidă considerate sigure pentru consum în produsele destinate bebelușilor.