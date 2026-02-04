ANSVSA: Nestle România extinde retragerea de la comercializare a două loturi de formulă de lapte pentru sugari

Produsele vizate pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii. Sursa foto: Getty Images

Nestle România a decis, pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, iniţiată pe 6 ianuarie 2026, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), potrivit Agerpres. Anunţul oficialilor vine la mai puţin de două săptămâni după ce un sortiment de lapte praf de la Nestle a fost retras din magazine.

Produse vizate sunt: NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31 decembrie 2027, şi NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31 decembrie 2027, au transmis oficialii ANSVSA într-o postare pe Facebook.

Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă (n.r.: o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus) în formulele de lapte pentru sugari, care poate provoca toxiinfecţii alimentare.

Reprezentanţii din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitareă Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor recomandă consumatorilor care au achiziţionat produse din loturile menţionate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Anunţul de rechemare a fost publicat şi pe site-ul ANSVSA, împreună cu retailerul Kaufland, care a ataşat şi lista tuturor magazinelor din reţea de unde au putut fi achiziţionate aceste loturi de produse.

În data de 6 ianuarie 2026, gigantul elveţian Nestle a anunţat o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale.