Alertă alimentară de la Nestle, care retrage un sortiment de lapte praf din magazinele Kaufland şi Lidl: "Nu îl utilizaţi"

Alertă alimentară de la Nestle, care retrage un sortiment de lapte praf din magazinele Kaufland şi Lidl. sursa foto: Getty

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a transmis, sâmbătă, că sortimentul de lapte praf NAN 1 Comfortis 800g, produs de Nestle, va fi retras de la rafturile retailerilor Kaufland şi Lidl. De asemenea, clienţii care l-au cumpărat deja sunt sfătuiţi să nu-l utilizeze şi să-l returneze în magazine, pentru a-şi recupera banii. "Rechemarea a fost inițiată din prudență, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, existând posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi", a precizat ANSVSA.

"ANSVSA informează consumatorii că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, a inițiat extinderea rechemării pentru un lot de formulă de lapte:

NAN 1 Comfortis 800g

Lot nr.: 53260346AA

Data limită de consum: 30.11.2027

De ce se retrage produsul?

Rechemarea a fost inițiată din prudență, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, existând posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi. Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Ce trebuie să facă consumatorii?

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, vă rugăm:

Nu îl utilizați / nu îl oferiți spre consum;

Returnați produsul la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii;

Sau contactați gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00), [email protected]

Important: Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate.

Lista completă a produselor și loturilor rechemate poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA", au comunicat autorităţile.