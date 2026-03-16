Șefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, are cancer la sân: „Va continua să muncească și în timpul tratamentului”

Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că șefa sa de cabinet, Susie Wiles, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Pe parcursul tratamentului, ea își va petrece „tot timpul la Casa Albă”, spune liderul SUA.

Trump a făcut acest anunț pe contul său de Truth Social, platforma sa socială.

„Susie Wiles este o șefă de cabinet extraordinară, o persoană minunată și una dintre cele mai puternice persoane pe care le cunosc, dar, din păcate, a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient și a decis să facă față acestei provocări IMEDIAT, în loc să aștepte. Are o echipă medicală fantastică, iar prognosticul ei este excelent!”, și-a început Trump mesajul.

Potrivit acestuia, Wiles va continua să lucreze la Casa Albă și pe parcursul tratamentului.

„În timpul tratamentului, ea își va petrece practic tot timpul la Casa Albă, ceea ce mă face, în calitate de președinte, foarte fericit! Puterea ei și angajamentul de a continua să facă munca pe care o iubește și pe care o face atât de bine, în timp ce urmează tratamentul, vă spun tot ce trebuie să știți despre ea. Susie, una dintre cele mai apropiați și importanți consilieri ai mei, este puternică și profund dedicată slujirii poporului american. În curând se va simți mai bine ca niciodată”, a continuat acesta.

„Melania și cu mine îi suntem alături în toate privințele și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Susie la numeroasele proiecte mari și minunate care se desfășoară în beneficiul țării noastre”, a mai scris Trump în postare.

Susie Wiles, în vârstă de 68 de ani, este de mult timp o fidelă a lui Donald Trump. Această strategă, în general discretă, a jucat un rol major în ultima campanie electorală a miliardarului republican.