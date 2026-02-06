Mai multe formule de lapte praf pentru sugari, retrase de pe piață din cauza unei toxine periculoase

Mai multe formule de lapte praf pentru sugari au fost retrase de pe piaţă. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunțat vineri că mai multe formule de lapte praf pentru sugari au fost retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP), potrivit Agerpres.

Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a instituţiei, produsele vizate de rechemare sunt: Aptamil AR (gramaj - 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027); Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj - 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.

De asemenea, este retras produsul Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.

Alte produse retrase de la vânzare sunt: Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj - 800 g, dată de expirare: 13.05.2027), Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027) şi Milupa Milumil 1 (gramaj - 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

"Verificaţi cu atenţie denumirea produsului, gramajul şi data de expirare; nu utilizaţi produsele din loturile menţionate; returnaţi produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziţionate; în cazul apariţiei unor simptome neobişnuite la copil, adresaţi-vă de urgenţă medicului", recomandă ANSVSA.