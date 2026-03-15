O tânără a început să numere și nu s-a mai oprit timp de 70 de zile. La ce număr a ajuns

1 minut de citit Publicat la 07:00 15 Mar 2026 Modificat la 07:00 15 Mar 2026

Trezire dimineața devreme, rugăciune, mic dejun, apoi ore întregi de numărat. După prânz, din nou numere până la culcare. Acesta a fost programul zilnic al tinerei Favour Ogechi Ani din Nigeria, timp de 70 de zile consecutive.

În tot acest timp, ea a pornit de la cifra unu și a continuat să numere cu voce tare până la 1.070.000, transmisiunea fiind făcută live pe YouTube. Performanța i-a adus un record în Guinness World Records pentru cel mai mare număr rostit vreodată cu voce tare.

Dorința de a depăși limitele

Tânăra spune că ideea de a încerca ceva atât de neobișnuit a venit din dorința de a face ceva diferit.

„Viața însăși m-a inspirat să încerc ceva nou”, a povestit ea. „Dorința interioară de a depăși limitele și de a realiza ceva cu adevărat special m-a motivat să încerc acest record.”

Provocarea nu a fost deloc ușoară. Pentru a reuși, ea a avut nevoie de multă disciplină și rezistență.

„Sincer, a fost greu”, a recunoscut ea. „Dar pasiunea mea pentru numărat m-a făcut să merg mai departe. Am avut și o echipă minunată care m-a susținut și m-a încurajat, iar asta a făcut totul mai plăcut, chiar și în momentele dificile.”

Susținerea publicului online

Un rol important în menținerea motivației l-a avut și publicul care o urmărea online.

„Să transmit live pe YouTube a fost o experiență incredibilă. M-a ajutat să știu că oamenii mă urmăresc și mă încurajează”, a spus ea.

În fiecare zi, Favour număra aproximativ 14 ore, ceea ce făcea ca motivația să fie esențială pentru a continua.

A depășit recordul precedent

Recordul anterior era de 1 milion de numere rostite cu voce tare. Favour a reușit să îl depășească, adăugând încă 70.000 de numere.

„Sunt foarte fericită că am reușit să depășesc recordul precedent și sunt recunoscătoare pentru această oportunitate”, a spus ea.

După 70 de zile de numărat aproape neîntrerupt, momentul în care a rostit ultimul număr a fost unul încărcat de emoție.

„Ultima zi a fost foarte emoționantă”, își amintește ea. „Când am spus ultimul număr, am simțit în același timp ușurare și bucurie. A fost incredibil să știu că am realizat ceva unic.”

Deși pentru mulți ideea de a petrece 70 de zile într-o rutină atât de strictă ar putea părea copleșitoare, ea spune că nu s-a gândit niciodată să renunțe.

„Pentru mine a fost o misiune clară. Eram hotărâtă să duc proiectul până la capăt și nu am luat în calcul să renunț.”