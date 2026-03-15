Au găsit o monedă misterioasă lăsată de bunică în seif. Când au aflat cât valorează, au rămas fără cuvinte

O familie a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a descoperit într-o cutie veche, rămasă de la bunica decedată, o monedă de aur care s-a dovedit a fi extrem de valoroasă, scrie The Mirror.

Povestea a fost împărtășită pe platforma Reddit, unde un părinte a publicat fotografii cu obiectul găsit printre lucrurile lăsate moștenire de bunică. Moneda fusese păstrată într-un seif și era montată într-un pandantiv, iar adolescenta familiei își dorea să o poarte.

„Bunica mea a murit acum câțiva ani și i-a lăsat această monedă fiicei mele. Am scos-o din seif zilele trecute, iar ea ar vrea să o poarte. Probabil ar trebui evaluată, dar nu știu nimic despre monede”, a scris părintele în postare, cerând sfatul utilizatorilor.

Moneda valorează aproape 5.000 de dolari

Fotografiile arătau o monedă de aur prinsă într-un suport decorativ, cu un mic inel în partea de sus pentru a putea fi purtată pe lanț. Pe una dintre fețe apare un vultur care zboară deasupra unui răsărit, alături de inscripția „United States of America – Twenty Dollars”.

Pe cealaltă parte este reprezentată Statuia Libertății, ținând o torță într-o mână și o ramură de măslin în cealaltă, cu soarele răsărind în spatele ei. Deasupra capului apare cuvântul „Liberty”, iar pe monedă este gravat anul 1908 și un cerc format din stele.

Pasionații de numismatică de pe Reddit au recunoscut rapid piesa și au oferit o estimare a valorii. Un utilizator a comentat că nu și-ar lăsa copilul să poarte „aproape 4.900 de dolari”.

Piesa conține aproximativ 90% aur

Moneda a fost identificată ca fiind Saint‑Gaudens Double Eagle, emisă în 1908. Potrivit specialiștilor, piesa conține aproximativ 90% aur, restul fiind un aliaj de cupru. Experții în monede rare de la Numismatic Guaranty Company estimează valoarea acesteia la aproximativ 4.980 de dolari.

Aceste monede au circulat ca mijloc legal de plată în Statele Unite ale Americii până în 1933, când țara a renunțat la standardul aur, în urma crizei economice cunoscute drept Marea Criză Economică.

Moneda poartă numele sculptorului american Augustus Saint‑Gaudens, autorul designului. Proiectul a fost susținut de președintele Theodore Roosevelt, care își dorea ca monedele americane să devină unele dintre cele mai frumoase din lume.

Utilizatorii Reddit au avut opinii diferite despre ce ar trebui să facă familia cu obiectul valoros. Unii au sugerat să fie păstrat pentru ocazii speciale, deoarece este și o amintire de familie importantă. Alții au recomandat ca adolescenta să îl primească abia mai târziu, de exemplu la căsătorie, având în vedere valoarea financiară și sentimentală.

Ulterior, părintele a revenit cu un mesaj de mulțumire pentru comunitate. El a explicat că, atunci când a scos din seif mai multe punguțe cu monede și câteva bancnote canadiene vechi, nu știa absolut nimic despre ele. „Am învățat foarte multe într-o singură zi și le sunt recunoscător tuturor pentru ajutor”, a scris acesta.