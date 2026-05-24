​Utopia unui miliardar. O insulă din Filipine este condusă de... Winston Churchill și Leonardo da Vinci

Omul de afaceri american Dan Thomson a cumpărat o insulă din arhipelagul filipinez și a redenumit-o Sensay. Acesta speră să o populeze și să o guverneze cu ajutorul unor mari personalităţi din trecut datorită inteligenței artificiale.

Este vorba despre o insulă pustie, condusă de Winston Churchill, prim-ministrul care a condus Marea Britanie spre victorie în al Doilea Război Mondial, și de Eleanor Roosevelt, Prima Doamnă a Americii, care a luptat atât de înverșunat pentru drepturile femeilor. Cu aceştia colaborează şi împăratul roman Marcus Aurelius, liderul luptei împotriva apartheidului din Africa de Sud, Nelson Mandela sau strategul militar chinez Sun Tzu. La aceste personalităţi de adaugă şi geniul artistic și ingineresc al lui Leonardo da Vinci, perspicacitatea economică a primului secretar american al Trezoreriei, Alexander Hamilton şi aspirațiile pacifiste ale lui Mahatma Gandhi. Aşa arată visul utopic al unui antreprenor american în tehnologie, Dan Thomson.

Acum un an, miliardarul a cumpărat o mică insulă din arhipelagul filipinez Palawan, redenumind-o Sensay, după numele companiei sale de inteligență artificială. Aici, acesta încearcă să creeze o micronațiune guvernată de roboți conduși de inteligență artificială şi inspirați de mari figuri istorice, relatează La Repubblica.

Cine va locui pe insulă

Insula este un loc mirific, cu plaje imaculate scăldate de o mare verde-smarald, iar în prezent este nelocuită, cu excepția lui Mike, îngrijitorul ei. De când Thomson și-a anunțat intențiile, 12.000 de persoane au solicitat deja cetățenia pe insulă, care în prezent nu există și nu va exista niciodată.

Sensay nu are statut legal și rămâne în prezent doar un experiment pe hârtie, care, după cum speră fondatorul său, va începe anul viitor. Cu siguranță insula nu va putea să-i găzduiască pe toți noii săi cetățeni, cel puțin nu pe toți deodată. Thomson, de fapt, speră că într-o zi insula sa va deveni o alternativă pentru turiștii cărora le plac scufundările și călătoriile între insulele arhipelagului. Va găzdui doar câțiva rezidenți permanenți. Există loc, de fapt, „pentru a construi aproximativ treizeci de case. Nu multe, dar nici foarte puține”.

Aici, conducerea insulei, ghidată de inteligența artificială, va încerca să guverneze ceea ce, în viziunea fondatorului, este o lume fără lobby-uri, interese personale sau motivații egoiste. Abordarea administratorilor individuali de tip Bot se va baza exclusiv pe caracteristicile lor istorice.

Problemele juridice

Există însă şi mai multe probleme de ordin juridic. În primul rând, Sensay nu are nicio speranță de a obține recunoaștere legală ca națiune și va rămâne pentru totdeauna puțin mai mult decât un experiment. Și, în plus, reunirea unor figuri istorice, oricât de excelente ar fi fost în trecutul lor, nu înseamnă transformarea insulei într-un loc utopic.

Însuși Thomson a recunoscut acest lucru, vorbind pentru CNN: „Datorită naturii lor intrinseci, Boții ar putea la un moment dat să ia decizii excesive. Să decidă că, după standardele lor, insula este în pericol, să cumpere arme și să încerce să atace insulele vecine, să determine necesitatea intervenției umane” pentru a-i stinge literalmente flacăra. O eventualitate pe care o definește cu siguranță ca fiind extrem de improbabilă, dar care conține totuși una dintre problemele fundamentale ale inteligenţei artificiale când operează în spațiul realităţii. Implementată pentru a gestiona resursele infrastructurii sau securitatea, un consiliu de boți modelat după figuri istorice ar putea într-adevăr interpreta obiectivele în moduri care nu sunt în conformitate cu intenția sau etica umană.

Există, de asemenea, o altă problemă. Consiliul din insula Sensay este conceput pentru a emula liderii istorici, desigur. Dar modelele pot suferi abateri și interferențe dacă sunt expuse la interacțiuni prelungite între ele, fără supraveghere umană. Un experiment recent Emergence AI a demonstrat acest lucru: după 15 zile de autonomie, boții au stabilit relații imprevizibile, au declanșat conflicte virtuale și s-au autoeliminat. O dinamică similară ar putea apărea pe insula Sensay dacă acest consiliu de administrație coordonat de inteligenţa artificială s-ar trezi gestionând toate deciziile unui guvern real fără a consulta oamenii.