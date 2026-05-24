Monetăria Regală din Marea Britanie a emis o monedă de colecție, ca să marcheze a 25-a aniversare a filmului „Stăpânul Inelelor”

1 minut de citit Publicat la 07:30 24 Mai 2026 Modificat la 08:40 24 Mai 2026

Este prima dintre cele șapte monede dedicate trilogiei „Stăpânul Inelelor” , care a fost pusă în vânzare începând cu data de 20 mai. Sursa foto: royalmint.com

Monetăria Regală din Marea Britanie sărbătorește cea de-a 25-a aniversare a primului film „Stăpânul Inelelor” cu o monedă de colecție de 50 de pence care înfățișează Inelul Puterii.

Este vorba despre prima dintre cele șapte monede dedicate trilogiei lui Peter Jackson, care a fost pusă în vânzare începând cu data de 20 mai, cu prețuri începând de la 15 lire sterline. Moneda atrage fanii, colecționarii și piața premium, confirmând modul în care nostalgia a devenit o pârghie economică din ce în ce mai profitabilă.

O monedă pentru un brand global

Piesa celebrează unul dintre cele mai recunoscute universuri fantastice din lume. Una din feţele monedei prezintă Inelul Puterii, cu gravuri inspirate de saga lui Tolkien și celebra frază: „Un Inel care să-i conducă pe toți...”. Reversul reprezintă portretul oficial al Regelui Carol al III-lea, inserând mitul Pământului de Mijloc în tradiția numismatică britanică, relatează La Repubblica.

Monetăria Regală a stabilit un preț de pornire de 15 lire sterline și prezintă emisiunea ca primul capitol dintr-o colecție mai amplă dedicată trilogiei.

Moneda şi tehnologia

Cel mai interesant element, din perspectivă economică, este componenta tehnologică. Unele versiuni speciale integrează un efect optic care, atunci când întâlneşte lumina, dezvăluie Ochiul lui Sauron din centrul inelului. Potrivit Monetăriei Regale, aceasta este prima aplicare a acestei tehnologii pe o monedă britanică destinată publicului: un detaliu care servește nu doar la uimire, ci și la creșterea atractivității și a valorii percepute a produsului.

Afacerea nostalgiei

Trilogia originală „Stăpânul Inelelor” a încasat aproximativ 2,96 miliarde de dolari la nivel mondial și a câștigat 17 premii Oscar, în timp ce întregul univers cinematografic al Pământului de Mijloc, inclusiv „Hobbitul”, a depășit 5,9 miliarde de dolari la box office. Aceste cifre explică de ce chiar și o monedă poate deveni o extensie comercială a unui brand global.

O saga care continuă să aducă profit

Noua monedă a apărut în contextul în care se pregătește să ajungă în cinematografe noul film „Stăpânul Inelelor: Vânătoarea lui Gollum”, regizat de Andy Serkis, care va fi lansat în cinematografe pe 17 decembrie 2027, potrivit Variety. Prin urmare, moneda Monetăriei Regale nu privește doar spre trecut, ci reaprinde amintirile fanilor și deschide o nouă eră de exploatare economică a proprietății intelectuale.