Aplicația unde angajații din tech află că vor fi concediați înainte să le spună cineva: „Mă pregăteam psihic”

De când marile companii de tehnologie au început să concedieze masiv – peste 150.000 de angajați din 2022 încoace –, o platformă anonimă numită Blind a devenit locul unde programatorii, inginerii și managerii din Silicon Valley își exprimă anxietățile pe care nu și le permit la serviciu. Ce era cândva un spațiu în care oamenii se sfătuiau cum să-și negocieze salariul sau să prindă o promovare s-a transformat într-o cronică a fricii colective dintr-o industrie care obișnuia să se creadă invincibilă, scrie The Guardian.

Blind funcționează ca un fel de LinkedIn combinat cu Reddit, cu o diferență esențială: totul este anonim. Ca să postezi, trebuie să-ți verifici identitatea cu adresa de email de serviciu – ceea ce dovedește că lucrezi sau ai lucrat într-o anumită companie – dar nimeni nu-ți vede numele. Există canale private, vizibile doar angajaților unei singure companii, și canale publice, deschise tuturor.

Platforma a fost fondată în Coreea de Sud de foști angajați ai motorului de căutare Naver. Acolo, angajații obișnuiau să-și exprime frustrările pe un forum intern anonim, până când conducerea, sătulă de criticile care apăreau, l-a închis în jurul anului 2010. Câțiva ani mai târziu, Sunguk Moon și ceilalți fondatori au creat Blind ca alternativă independentă.

În Coreea de Sud, platforma a devenit cunoscută după ce a scos la lumină detaliile unui incident celebru: fiica președintelui Korean Air a umilit o stewardesă pentru că i-a servit nuci de macadamia în pungă, nu în farfurie. Scandalul, botezat „nut rage”, a ajuns în presa internațională pornind de la conversațiile anonime ale angajaților companiei aeriene pe Blind.

Din Silicon Valley în România, aceeași teamă

În 2014, echipa Blind a venit în Statele Unite și a început să recruteze utilizatori din tech. Au organizat petreceri în Seattle pentru angajații Amazon și Microsoft, au lipit afișe pe campusul Microsoft. Astăzi, platforma are peste 3,5 milioane de utilizatori înregistrați în America de Nord, cu zeci de mii de la Amazon, Microsoft, Google, Meta și Oracle.

Până în 2022, atmosfera de pe platformă era alta. Angajații din tech discutau despre cum să-și maximizeze salariul, cum să obțină promovări, cum să-și optimizeze cariera. În cei patru ani de dinaintea concedierilor masive, angajații Meta și Microsoft postau despre succesul profesional de peste patru ori mai des decât despre nesiguranța locului de muncă.

De atunci, proporția s-a inversat: postările despre nesiguranță le depășesc pe cele despre succes. Pe Blind, titlurile discuțiilor recente spun totul: „Concedierile îi fac pe toți să lingă cizma?”, „Au trecut doi ani de când am fost concediat, tot fără nicio ofertă” sau „Unde se mută oamenii care nu reușesc în Bay Area?”

„Întreaga atmosferă s-a schimbat”, spune Sunguk Moon, co-fondator și directorul general al Blind. „Am trecut de la planificarea carierei la anxietate de masă. La utilizatori care vorbesc despre cât de greu le e să rămână motivați când și-ar putea pierde locul de muncă foarte curând, poate mâine.”

„Nu ți-a fost util review-ul bun, te-au concediat oricum”

Concedierile din tech nu sunt doar o statistică: din 2022 până acum, marile companii au eliminat peste 150.000 de locuri de muncă. Doar în 2025, Amazon a concediat peste 15.000 de angajați, Meta circa 8.000, Oracle aproximativ 30.000, Block 4.000. Iar deasupra tuturor planează amenințarea înlocuirii cu inteligența artificială.

În aprilie, la șase luni după ce Amazon încheiase un val de concedieri care eliminase 30.000 de posturi, un fost angajat a postat pe Blind: „Ce rost mai are să primești un review bun de performanță dacă tot poți fi concediat?”

Utilizatori identificați ca angajați Microsoft, Google și HubSpot au răspuns imediat, punând sub semnul întrebării valoarea evaluărilor de performanță. Până la urmă, cineva de la Capital One a rezumat ce gândeau toți: „Exact de asta nu ar trebui să sacrifici niciodată prea mult pentru companiile astea. Ești mereu de aruncat pentru ei.”

Schimbarea de atmosferă se simte și în comportamentul de zi cu zi. O angajată Meta a povestit că oamenii din echipa ei iau mai puține zile libere și, spre deosebire de ce se întâmpla înainte, își verifică frecvent proiectele chiar și în vacanță.

„Se tem din ce în ce mai mult că vor primi un review prost sau că își vor pierde locul de muncă dacă nu sunt disponibili permanent”, a spus ea. Femeia a refuzat să fie identificată de teama represaliilor.

Dimineți cu palpitații și insigne care nu mai funcționează

Angajații mai multor companii au spus că moralul le-a fost distrus nu doar de concedieri în sine, ci de felul brutal în care au fost executate.

La Google, în 2023, unii angajați au aflat că sunt concediați când au încercat să treacă cartela la intrarea în birou și au descoperit că nu mai funcționa. Hannah Pho, inginer Google în New York, spune că amintirea acelor dimineți a lăsat urme: „Felul în care a fost executată prima rundă de concedieri a făcut ca oamenii să simtă anxietate de fiecare dată când își scanează insigna la intrarea în birou. Lumea încă face glume pe tema asta.”

La Oracle, lucrurile nu au stat altfel. Cynthia Sloan lucrase aproape 20 de ani în companie. În rundele anterioare de concedieri, spune ea, angajații erau anunțați personal sau telefonic, iar managerii îi ajutau adesea să-și găsească alt post intern. Când a fost concediată în martie, a primit vestea printr-un email generic, la trei dimineața.

Blind devine un fel de sistem de avertizare timpurie

În lipsa informațiilor oficiale despre concedieri, angajații din tech se îndreaptă spre Blind nu doar ca să se descarce, ci ca să anticipeze ce urmează. Platforma are un „tech layoff tracker” care listează atât zvonuri despre concedieri, cât și informații confirmate.

„Eram pe Blind cinci zile pe săptămână”, povestește Faith Wilkins El, inginer software concediată de Oracle la sfârșitul lunii martie, după peste patru ani în companie. Ea face parte din Oracle Workers Collective, un grup care negociază condiții mai bune de plecare. Wilkins El recunoaște că navigarea pe Blind era uneori stresantă, pentru că era greu de separat adevărul de zvonuri.

Dar, per total, a considerat-o utilă: „Încercam să mă pregătesc psihic”, spune ea. „Concedierile au fost mai puțin un șoc după ce am petrecut timp pe platformă.”

Cifrele confirmă creșterea interesului: numărul utilizatorilor Blind care lucrează la Microsoft și Oracle aproape s-a dublat de la sfârșitul lui 2021, la Amazon și Google s-a mai mult decât dublat, iar la Meta aproape s-a triplat.

Blind pregătește și produse noi: un serviciu numit Blind AI care va permite companiilor să simuleze reacțiile angajaților la anumite schimbări – de exemplu, o politică mai strictă de prezență la birou. Și lucrează la o funcție care să alerteze utilizatorii că urmează concedieri. Problema, spune Moon, este să decidă momentul exact al notificării: când compania anunță oficial? Când depune documentele legale? Sau pur și simplu când discuțiile despre concedieri se intensifică pe platformă?

Ultima variantă poate părea un prag scăzut, iar nimeni nu pretinde că platforma e imună la dezinformare. Dar, așa cum au demonstrat ultimele luni, zvonurile de pe Blind au obiceiul să se confirme.