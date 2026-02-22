A cumpărat 133 de gogoși de la supermarket și le-a dat foc în sobă: „Nu înțeleg exact ce se întâmplă”

Temperatura din sobă a urcat la câteva sute de grade Celsius, iar în locuință mercurul din termometru a crescut de la 14 la 22 de grade.

Un creator de conținut din Polonia a decis să facă un experiment neobișnuit: a înlocuit peleții din lemn pe care îi folosea pentru încălzire cu… gogoși. Scopul său a fost să găsească o soluție mai ieftină pentru a-și încălzi locuința, într-un context în care prețurile energiei au crescut considerabil în țară, potrivit midilibre.fr.

Marek Hoffmann a cumpărat din supermarket 133 de gogoși, profitând de reducerile aplicate înaintea unei sărbători naționale cunoscute drept Joia Grasă. Produsele de patiserie erau puternic reduse, astfel că ideea i s-a părut suficient de tentantă pentru a o testa.

„De aproape cinci ore focul arde fără oprire”

Într-un videoclip postat pe YouTube, Hoffmann explică faptul că focul a ars continuu timp de aproape cinci ore. „De aproape cinci ore arde fără întrerupere și nu pare să se oprească. Nu înțeleg exact ce se întâmplă. Uleiul fierbe constant”, spune el, referindu-se la grăsimea din gogoși.

Economie mică, dar calculată

Pentru cele 133 de gogoși, care cântăreau în total aproximativ 10 kilograme, polonezul a plătit 2,85 euro. Pentru aceeași cantitate de peleți ar fi achitat cu circa 1,60 euro mai mult. Diferența este redusă la această scară, însă, teoretic, la cantități mai mari economia ar deveni mai vizibilă: o tonă de gogoși ar costa în jur de 285 de euro, față de aproximativ 445 de euro pentru peleți.

În Polonia, prețul peleților a crescut semnificativ, pe fondul unei penurii de rumeguș. Dacă în octombrie 2025 o tonă costa aproximativ 332 de euro, în prezent prețul depășește în medie 470 de euro.

Chiar dacă experimentul pare să fi funcționat din punct de vedere tehnic, Marek Hoffmann admite că există și o problemă etică. „Te poți întreba dacă nu ar fi mai bine ca cineva să mănânce acele gogoși”, recunoaște el.