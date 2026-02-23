Haos în Mexic, după uciderea baronului drogurilor "El Mencho". Violențe și incendii. Panică pe aeroporturi, avioane întoarse din drum

Este haos în Mexic, după eliminarea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, unul dintre liderii celui mai mare cartel din țară. FOTO: Profimedia Images

Este haos în Mexic, după eliminarea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, unul dintre liderii celui mai mare cartel din țară. Membrii grupării au incendiat maşini, au blocat șosele și s-au confruntat cu forțele de ordine în mai multe regiuni ale țării. În unele zone, transportul a fost paralizat, iar autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate, în timp ce turiştilor li s-a transmis să nu iasă pe străzi. „El Mencho” a fost ucis într-o operațiune militară, iar autoritățile se tem că valul de violențe ar putea continua în zilele următoare.

Statele Unite au lansat duminică un apel cetăţenilor americani prezenţi în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinaţii turistice, să "se adăpostească până la noi ordine" din cauza intensificării violenţelor în ţară după moartea unui important şef de cartel ucis de armată.

"Din cauza operaţiunilor de securitate în curs, a blocajelor rutiere şi a activităţilor criminale, cetăţenii americani din zonele menţionate trebuie să se adăpostească până la noi ordine", a indicat ambasada americană în Mexic pe site-ul său.



› Vezi galeria foto ‹

Mai multe avioane spre Mexic s-au întors din drum

Mai multe zone ale ţării sunt afectate, inclusiv oraşe turistice populare precum Cancun, Guadalajara şi Oaxaca, precum şi statul Baja California.

Companiile aeriene americane United, Southwest şi Alaska, precum şi cele canadiene Air Canada şi WestJet/Sunwing au anunţat în declaraţii separate anularea zborurilor către Puerto Vallarta, Guadalajara şi Manzanillo Unele avioane au fost nevoite să se întoarcă în timp ce se aflau deja în drum spre Mexic, au precizat mai multe companii aeriene.

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost liderul temutului cartel de droguri Jalisco New Generation (CJNG0. Patru membri CJNG au fost uciși în timpul operațiunii din orașul Tapalpa, din centrul-vestul statului Jalisco, iar trei militari au fost, de asemenea, răniți, a anunțat Ministerul Apărării mexican.

The Secretariat of the Navy (SEMAR) has reestablished full control over Puerto Vallarta amid heightened security operations following the elimination of CJNG leader Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho") in a military action. Forces have implemented a comprehensive lockdown and… pic.twitter.com/om3WbOVVj9 — Cartel Watch (@CartelWatchNet) February 23, 2026

Represaliile pentru moartea baronului drogurilor au dus la extinderea violențelor în cel puțin 12 state, CJNG blocând drumurile cu vehicule în flăcări. Duminică, mai multe relatări indicau că bărbați înarmați patrulau pe străzile din Jalisco și din alte părți. Martorii oculari au filmat nori de fum ridicându-se deasupra mai multor orașe, inclusiv Guadalajara - unul dintre orașele gazdă ale viitoarei Cupe Mondiale de la FIFA.

Cod roșu în statul Jalisco

Guvernatoruldin Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a declarat cod roșu în stat, suspendând tot transportul public și anulând evenimentele de masă și cursurile cu prezență fizică.

Turiștii care au vorbit cu Reuters au descris orașul turistic Puerto Vallarta, Jalisco, drept o „zonă de război”, scrie BBC.

Aproximativ 250 de bariere rutiere au fost amplasate în toată țara în timpul tulburărilor, 65 dintre ele în Jalisco, a relatat CBS, partenerul de știri american al BBC. În ultima sa actualizare, Cabinetul de Securitate mexican a declarat că patru blocade rămân active în Jalisco. Cabinetul declară că 25 de persoane au fost arestate, 11 pentru presupusa lor participare la acte de violență și alte 14 pentru presupuse jafuri și jafuri.

Mai multe magazine au fost incendiate, iar aproximativ 20 de sucursale bancare au fost atacate în timpul violențelor, a adăugat acesta.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că a existat o „coordonare absolută” între oficialii statali și cei federali ca răspuns la violențe, îndemnând oamenii să rămână „calmi și informați”. Sheinbaum a adăugat că „în majoritatea părților țării, activitățile se desfășoară normal”.

Guvernul britanic a declarat că în Jalisco au fost raportate „incidente grave de securitate”, adăugând că „trebuie să dați dovadă de extremă prudență” și să urmați sfatul autorităților locale.

Recompensă de 15 milioane de dolari pentru prinderea lui El Mencho

El Mencho, un fost ofițer de poliție în vârstă de 59 de ani, conducea o vastă organizație criminală responsabilă de traficul de cantități uriașe de cocaină, metamfetamină și fentanil în SUA.

Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Mexic a declarat că operațiunea a fost „planificată și executată” de forțele speciale ale țării. Mike Vigil, fost șef al operațiunilor internaționale din cadrul Administrației Antidrog din SUA, a descris operațiunea drept „una dintre cele mai semnificative acțiuni în istoria traficului de droguri”. El a vorbit pentru CBS, partenerul de știri al BBC din SUA.