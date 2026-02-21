Virusul pe care 95% dintre oameni îl vor avea toată viața

Infecția cu virusul Epstein-Barr, cunoscută și ca "mononucleoză infecţioasă" sau "boala sărutului".

Virusul Epstein–Barr (EBV) este clasificat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) ca un carcinogen de Grupul 1, ceea ce înseamnă că este confirmat drept cauză a cancerului la oameni. Peste 95% din populația adultă a lumii este infectată cu virusul Epstein–Barr, însă cei mai mulţi oameni nici nu își dau seama, a relatat The Independent. Infecția provoacă adesea puține simptome și rămâne în organism pe tot parcursul vieții.

Potrivit sursei citate, pentru o mică parte a populației, virusul Epstein–Barr este asociat cu boli grave. De mai bine de 50 de ani, EBV este recunoscut ca primul virus demonstrat că poate contribui la dezvoltarea anumitor tipuri de cancer și, prin urmare, este clasificat ca și carcinogen de grupul unu.

Recent, dovezi solide sugerează că virusul joacă un rol important în dezvoltarea sclerozei multiple (SM), o boală în care sistemul imunitar atacă creierul și măduva spinării. SM afectează milioane de oameni din întreaga lume și este adesea diagnosticată la începutul vieții adulte, cu simptome care pot varia imprevizibil în timp.

"Rezultatele noastre sugerează că boala ar putea fi vizată prin blocarea inflamației cerebrale asociate cu infecția cu EBV", a precizat un oficial care a făcut parte din echipa de cercetare care a studiat modul în care infecția cu EBV ar putea iniția SM, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Folosind șoareci de laborator cu un sistem imunitar asemănător celui uman, s-a observat că, după infectare, celulele B (celule imunitare care produc anticorpi și coordonează răspunsul imunitar) devin neobișnuit de active și pătrund în creier. Aici, ele emit semnale care atrag celulele T, care recunosc și distrug celulele infectate sau anormale.

"Împreună, aceste celule imunitare au provocat inflamații și leziuni cerebrale timpurii, similare cu ceea ce se crede că se întâmplă în stadiile inițiale ale SM. Când am folosit un medicament frecvent prescris pentru eliminarea celulelor B, numărul de celule T din creier a scăzut semnificativ, iar activarea imunitară a fost mult redusă", a mai explicat oficialul.

Aceste descoperiri sugerează că virusul Epstein–Barr ar putea contribui la declanșarea sclerozei multiple prin modificarea comportamentului celulelor B. Celulele modificate pot pătrunde în creier și pot provoca inflamație, atrăgând celulele T care amplifică răspunsul imunitar. Țintirea acestor celule B devreme ar putea ajuta la prevenirea sau încetinirea dezvoltării SM.

Totuși, modul exact în care virusul Epstein–Barr contribuie la scleroza multiplă este încă studiat, conform sursei citate.

Cum se transmite virusul Epstein-Barr

Virusul Epstein-Barr este extrem de contagios și se transmite în principal prin contactul cu fluidele corporale, mai ales prin salivă. De aceea, mononucleoza, cea mai cunoscută boală provocată de acest virus, mai este denumită și "boala sărutului".

De asemenea, virusul poate fi răspândit prin folosirea comună a obiectelor personale, precum tacâmuri, căni sau sticle. EBV se poate transmite şi prin sânge sau prin lichidul seminal.

Simptomele virusului Epstein-Barr

Infecția cu virusul Epstein-Barr nu provoacă neapărat simptome, acestea fiind mai frecvente la adolescenți și adulți. Copiii sunt, de cele mai multe ori, asimptomatici, deși există excepții.

Boala sărutului – simptome frecvente:

febra;

dureri de cap:

dureri de gât:

dureri musculare;

o erupţie cutanată;

o stare generală de oboseală;

mărirea amigdalelor;

mărirea limfonodurilor din zona gâtului şi axilelor;

creşterea în volum a splinei şi, uneori, a ficatului.