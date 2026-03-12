"Pacientul îşi va vedea dosarul electronic". Rogobete a anunţat când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate

Rogobete susţine că, în câteva luni, va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, la Gala Doctorului Digital 2026, că reforma din Sănătate include lansarea, "în câteva luni", a noii platforme digitale care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii. ”Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic”, susţine ministrul Sănătăţii. ”Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală", a mai transmis Rogobete.

”Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile.

În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii, vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul îşi va putea vedea, as putea spune într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului, se vor putea realiza programări.

Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală.

De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii la evenimentul amintit.

Rogobete a precizat şi că mai multe unităţi medicale funcţionează deja în regim digital, cum ar fi: Spitalul Judeţean din Timişoara, Spitalul Marie Curie din Bucureşti şi Spitalul de Copii din Iaşi.