Propaganda anti-vaxxer a provocat cea mai gravă criză din România la vaccinarea copiilor. "Medicina nu se face cu apă, aer și energie"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Copiii din România au ajuns victimele propagandei antivacciniste. Ţara noastră traversează una dintre cele mai grave crize privind vaccinarea împotriva rujeolei. Mai puţin de 50% dintre copii au primit anul trecut prima doză, deşi ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății este de 95%. Aflaţi în faţa unui val de dezinformare, părinţii sunt tot mai reticenţi şi refuză vaccinarea copiilor chiar şi cu serurile din schema naţională, deşi vorbim de vaccinuri pe care cei mai mulţi dintre noi le-am făcut în copilărie.

Mediul online este inundat cu informații false privind efectele vaccinării. Aflați în fața unei propagande antivacciniste demarate chiar și de unii medici, părinții sunt tot mai derutați.

„Propaganda asta, am auzit și doctori și atunci nu știu să iau o decizie. Probabil că în situații critice iei decizia care-ți vine atunci”, spune un părinte.

Din acest motiv, țara noastră traversează una dintre cele mai grave crize privind vaccinarea împotriva rujeolei. 47,4% dintre copiii din România care ar fi trebuit să primească anul trecut prima doză de vaccin au fost imunizați, arată datele organizației Salvați Copiii.

„Mulți părinți au refuzat vaccinul împotriva rujeolei pentru că au auzit din vecini, prieteni, că dezvoltă autism. Este total eronat”, spune un medic.

În timp ce fenomenul ia amploare, autoritățile spun că au în curs mai multe campanii de informare care să combată propaganda.

„Să se informeze din surse credibile, nu de pe Tiktok. Medicina nu se face cu apă, aer și energie, așa cum cred unii”, a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În 2024, 22 din cele 23 de decese cauzate de rujeolă în întreaga Uniune Europeană au fost înregistrate în România, deși vorbim de o boală care poate fi prevenită prin vaccinare.

Vaccinul ROR este decontat 100% și se administrează în două doze. Prima doză este recomandată la vârsta de un an, iar cea de-a 2-a la 5 ani. În cazul unei epidemii de rujeolă, vaccinarea este recomandată începând cu vârsta de nouă luni.

În ultimii ani, incidența rujeolei în România a crescut de șapte ori. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2025 au fost confirmate peste 35.000 de cazuri de rujeolă. Dintre acestea, peste 27.000 în rândul copiilor mai mici de 15 ani.