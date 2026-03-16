Programul AP-STOMA urmează să fie aprobat odată cu bugetul pentru 2026. Rogobete: Include tratamente stomatologie în spitale publice

1 minut de citit Publicat la 14:13 16 Mar 2026 Modificat la 14:13 16 Mar 2026

Este vorba despre intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că, odată cu aprobarea bugetului de stat pentru 2026, va fi lansat programul AP-STOMA, prin care Ministerul Sănătății va finanța cabinete stomatologice în spitalele publice.

Potrivit ministrului, programul AP-STOMA este destinat atât copiilor, cât şi adulţilor și include tratamente stomatologie acordate în spitalele publice finanţate de Ministerul Sănătăţii.

El a mai precizat că este vorba despre intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală.

Alexandru Rogobete a mai adăugat că programul va fi aprobat „în curând, odată cu aprobarea bugetului”.

Declarațiile au fost făcute luni, la inaungurarea unui centru destinat sănătăţii mintale a tinerilor.

Totodată, ministrul Sănătății anunțase în urmă cu aproximativ trei luni că, în România, există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Există și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții. Însă, potrivit ministrului, a lipsit o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, prin AP-STOMA se pot finanța:

– medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală;

– analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților;

– echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc;

– consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare;

– service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.