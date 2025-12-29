Tratamente stomatologice vor fi finanțate în premieră de stat în spitalele publice. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice. Foto: Hepta

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că a fost pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public.

Alexandru Rogobete a făcut anunțul în contextul consultărilor inițiate după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din București.

“V-am consultat și majoritatea dintre voi ați spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

El a precizat că, în România, există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Există și un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenții. Însă, potrivit ministrului, a lipsit o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

“M-am consultat cu specialiștii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății am livrat o soluție concretă. Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.

Ce servicii stomatologice vor putea fi furnizate în spitalele publice

AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe”.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, prin AP-STOMA se pot finanța:

– medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală;

– analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților;

– echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc;

– consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare;

– service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.

“Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el”, a mai precizat ministrul Sănătății.