Clinica dentară în care a murit fetița de 2 ani avea probleme de funcționare. Rogobete: „Vă spun eu sigur că va fi închisă”

Clinica dentară în care a murit fetița de 2 ani avea probleme de funcționare. Foto: Hepta

Clinica dentară din București în care a murit o fetiță de doar doi ani, joi, „va fi închisă cu siguranță”, a afirmat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, unitatea medicală avea probleme cu autorizațiile.

„Din datele preliminare, sunt probleme. Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Nu e raportul final, dar din ce știu de la echipa mea, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat Rogobete, la Digi 24.

Ministrul a criticat dur modul în care unele clinici private au fost lăsate să funcționeze ani la rând fără un control riguros, iar din această cauză mor oameni: „Ajungem din nou la aceeași problemă: avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii și la finalul zilei mor oameni”.

Rogobete a transmis și un mesaj către operatorii medicali privați:

„Închideți-vă clinicile ca să nu vin eu să vă închid! Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat după cum au vrut. E o realitate dură”.

Ministrul a subliniat că unitățile emdicale care nu îndeplinesc normele legale vor fi închise imediat și vor rămâne așa până la remedierea problemelor.

Rogobete a precizat, de asemenea, că unitatea medicală în care a avut loc tragedia nu își va mai putea relua activitatea în perioada următoare.

„Vă spun eu sigur că această clinică va fi închisă”, a afirmat ministrul Sănătății.

Joi după-amiaza, o fetiță de doi ani a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după ce i s-a administrat o anestezie generală pentru două tratamente de canal. Părinții acuză că au fost anunțați cu întârziere că starea copilului s-a agravat și că ambulanța ar fi ajuns după mai bine de o oră.

De asemenea, familia le-a spus medicilor că la ultimele analize, efectuate cu doar câteva ore înainte de operație, unii indicatori depășeau cu mult limita normala. Cadrele medicale de la clinica dentară, însă, i-a asigura că nu va fi nicio problemă dacă va avea loc intervenția.

Clinica a transmis că este „devastată” de incident și că în 11 ani ar fi efectuat peste 1.700 de proceduri fără probleme.

Între timp, Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului Sănătății, Colegiul Medicilor și Poliția au deschis anchete. A fost constituit un dosar penal pentru ucidere din culpă.