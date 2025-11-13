O fetiţă de 2 ani a murit după o anestezie făcută într-o clinică dentară din Bucureşti

1 minut de citit Publicat la 21:18 13 Noi 2025 Modificat la 21:35 13 Noi 2025

Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Momente tragice au avut loc joi seara într-o clinică dentară din Capitală. O fetiţă de doi ani a murit în urma unei anestezii făcute de un doctor care lucrează şi la Spitalul Floreasca. Medicul anestezist a fost cel care a resuscitat-o pe copilă, însă, în ciuda eforturilor depuse, aceasta a încetat din viaţă.

Fetiţa de doar doi ani a fost adusă joi după-amiaza de părinţii săi la clinică pentru două probleme dentare minore, pentru care a avut nevoie de anestezie. Surse Antena 3 CNN au spus că injecţia i-a fost făcută de un doctor care lucrează şi la Spitalul Floreasca din Bucureşti.

În jurul orei 17:30, micuţa a început să dea semne negative după ce a fost sedată. Astfel, medicii au decis să o resusciteze şi, timp de 40 de minute, specialiştii s-au chinuit să îi repornească inima, ea intrând în stop cardio-respirator.

Totodată, a fost chemată la clinica dentară şi un echipaj de la SMURD. Potrivit unor surse medicale, copila de doar doi ani a dat semne de două ori că răspunde la manevrele de resuscitare, însă, în momentul în care a intrat pentru a treia oară în stop cardiorespirator, inima ei s-a oprit pentru totdeauna.

Conform primelor informaţii, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic. Poliţiştii au deschis deja o anchetă în acest caz.

