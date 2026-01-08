Alertă la Târgu Jiu, după inundaţii. DSP Gorj recomandă locuitorilor să nu bea apă din rețea sau din fântâni

Direcția de Sănătate Publică din Gorj a recoltat mai multe probe de apă, după inundațiile de la Târgu Jiu. Rezultatele vor arăta dacă apa potabila a fost infestată, având în vedere că multe din reziduurile menajere au ajuns din canalizare, la suprafață. Până atunci, inspectorii de sănătate publică recomandă populației din Târgu Jiu să nu consume apă din rețea sau din fântâni.

Inspectorii DSP Gorj au recoltat de urgență mai multe probe de apă din rețeaua orașului pe care le vor analiza pentru a vedea dacă, în urma indundațiilor din ultimele zile și revărsării canalizării menajere, apa potabilă a fost infestată.

DSP Gorj roagă locuitorilor din municipiul Târgu Jiu să anunțe de urgență orice modificare pe care o constată la apă, cum ar fi miros, culoare, gust sau turbiditate. De asemenea, recomandă populației din zonă să evitați consumul apei până când vor fi finalizate verificările efectuate în laboratorul DSP și să utilizeze apă îmbuteliată sau fiartă înainte de consum. La Târgu Jiu, mai multe cartiere sunt inundate, iar canalizarea menajeră a ieșit pe străzi.

"Având în vedere că, în urma inundațiilor recente din municipiul Târgu Jiu, canalizarea nu a mai putut prelua apele rezultate din topirea zăpezii și din precipitațiile abundente, mai multe gospodării și cartiere au fost inundate. Precum și faptul că, revărsarea unui lac din zona municipiului a generat pagube și a necesitat intervenții ale autorităților", a transmis DSP Gorj, care recomandă tuturor cetățenilor următoarele măsuri:

1. Dacă observați degradarea apei potabile din rețea – modificări de culoare, miros, gust sau turbiditate – anunțați de urgență DSP Gorj.

2. Număr de contact: 0253-210-156

3. Raportați imediat:

orice modificare observată la apa de consum;

situații apărute după ploi abundente, inundații sau avarii în zonă.

4. Informații de transmis la apel:

adresa exactă;

tipul modificării observate;

momentul apariției;

orice efect asupra sănătății, dacă este cazul.

5. Recomandări pentru populație:

evitați consumul apei până la verificări efectuate în laboratorul DSP,

utilizați apă îmbuteliată sau fierbeți apa înainte de consum".