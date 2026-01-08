Imagini spectaculoase din Poiana Braşov. O "tornadă" de zăpadă s-a format pe pârtie

<1 minut de citit Publicat la 21:16 08 Ian 2026 Modificat la 21:16 08 Ian 2026

Foto: Captură video Facebook / Poiana Braşov

Un videoclip postat pe Facebook arată o privelişte spectaculoasă pe o pârtie din Poiana Braşov. O "tornadă" de zăpadă s-a format chiar între oameni, iar schiorii aflaţi pe pârtie s-au oprit şi au început să filmeze.

România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, avertizează meteorologii. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunţat că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, cu nopți geroase, temperaturi de până la -15 grade, vânt puternic și vizibilitate redusă. Frigul intens ar putea persista cel puțin până spre mijlocul lunii ianuarie.

ANM a emis şi o prognoză specială pentru Municipiul București, valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00, care anunță răcirea vremii, lapoviță, ninsori, polei și intensificări ale vântului, însoțite de o avertizare Cod galben.