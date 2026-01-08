Ciclonul se întinde peste România. Cod portocaliu și cod galben de viscol în aproape toată țara. Harta cu zonele afectate

3 minute de citit Publicat la 10:22 08 Ian 2026 Modificat la 13:56 08 Ian 2026

Ninsori și ger în aproape toată țara. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, în mai multe județe din țară, valabilă în intervalul 08 ianuarie, ora 10 – 08 ianuarie, ora 23. De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de ninsori și vânt puternic.

Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea.

Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3...10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei.

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8...10 grade.

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului.

Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Cod portocaliu de viscol

În intervalul 08 ianuarie, ora 10 – 08 ianuarie, ora 23, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor fi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70… 90 km/h.

Potrivit meteorologilor, în acest interval este valabil și un Cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.

În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85...120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Cod galben de ninsoare viscolită

Tot în intervalul 08 ianuarie, ora 10:00 – 08 ianuarie, ora 23:00, potrivit ANM, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70...85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm.

În intervalul orar 08 ianuarie, ora 23:00 – 09 ianuarie, ora 15:00, potrivit ANM, în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70...85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

În intervalul 08 ianuarie, ora 23:00 – 09 ianuarie, ora 10:00, în vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h.

Totodată, potrivit ANM, în intervalul 08 ianuarie, ora 23 – 09 ianuarie, ora 10, este în vigoare Codul portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.

Astfel, în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85...120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.