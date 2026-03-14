MAE, după ce Iranul a amenințat cu un nou val de atacuri în Dubai: “Avertizările pentru români rămân în vigoare”

Andrei Țărnea a precizat că astfel de amenințări au fost făcute aproape zilnic. FOTO Profimedia Images

Iranul a cerut ca toți cetățenii din apropierea porturilor din Emiratele Arabe Unite, inclusiv din Dubai, să părăsească de urgență regiunea, semn că sunt pregătite noi atacuri. În acest context, Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a precizat pentru Antena 3 CNN, că majoritatea românilor care au rămas blocați în Orientul Mijlociu și care au cerut repatrierea au ajuns în țară. Cu toate acestea, el a precizat că mai există români care lucrează sau locuiesc în regiune. Pentru aceștia, avertizările emise de MAE rămân în vigoare.

“Cei mai mulți cetățeni români care erau în atenția MAE pentru că au solicitat evacuare sau repatriere s-au întors în țară. Există în continuare români care fie locuiesc, fie se află pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite sau a altor state din regiune. Decizia în ceea ce privește întoarcerea spre țară a acestora le aparține fiecăruia dintre ei. În acest moment, există zboruri comerciale de pe toate aeroporturile principale ale regiunii.

Numărul de atacuri care se îndreaptă spre țările din această zonă este în scădere ca intensitate, ceea ce nu înseamnă că riscul pentru instalații petrochimice, rafinării și aeroporturi este zero. Avertizările de călătorie pentru țările din regiune rămân în vigoare”.

Pe de altă parte, Andrei Țărnea a precizat că astfel de amenințări au fost făcute aproape zilnic, ceea ce nu înseamnă că Iranul are capabilitatea efectivă de a lansa atacuri:

“Există un număr mare de cetățeni români care lucrează sau sunt rezidenți în regiune, în consecință nu se pot contacta fiecare cetățean din regiune. Folosim media, social-media, canalele obișnuite de comunicare ale MAE și transmitem mesaje către cetățenii care și-au notificat prezența.

Amenințări de tipul acesta au fost făcute zilnic în ultimele două săptămâni. Nu înseamnă că orice se zice de o voce sau alta...nu orice amenințare înseamnă și capabilitatea concretă. Numărul de lovituri e în scădere constantă și capabilitățile țărilor din regiune este în creștere”.

MAE, despre directorul acuzat că a fost la schi în timpul crizei din Orientul Mijlociu: "Care e legătură cu siguranța românilor?”