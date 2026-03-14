Premierul Belgiei cere ca UE să înceapă negocieri cu Putin pentru pacea din Ucraina: “Fără sprijinul SUA, mai rămâne o singură opțiune”

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a cerut sâmbătă ca Uniunea Europeană să fie mandatată oficial de statele sale membre pentru a negocia direct cu Rusia, argumentând că blocul nu are în prezent puterea de a forța Moscova să schimbe cursul războiului său împotriva Ucrainei.

Într-un interviu acordat ziarului belgian L’Echo, De Wever a declarat că UE are opțiuni limitate pentru a pune presiune pe Rusia, după ce nu a reușit să oblige Kremlinul să oprească invazia Ucrainei.

„Întrucât nu suntem capabili să-l amenințăm (pe președintele rus Vladimir Putin) prin trimiterea de arme Ucrainei și nu-l putem sufoca economic fără sprijinul Statelor Unite, nu mai rămâne decât o singură metodă: încheierea unui acord”, a spus el.

De Wever a susținut că forțarea Rusiei la o înfrângere decisivă ar necesita „un sprijin de 100%” din partea Statelor Unite, sugerând că un astfel de sprijin unificat lipsește în prezent.

De asemenea, el și-a exprimat îngrijorarea că poziția Washingtonului s-ar putea să nu se alinieze întotdeauna pe deplin cu interesele Kievului, spunând că Statele Unite par uneori „mai apropiate de Putin” decât de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui De Wever, Europa riscă să fie exclusă din negocieri dacă nu obține un mandat clar pentru a se implica direct cu Moscova.

„Fără un mandat pentru a merge și a negocia la Moscova, nu suntem la masa negocierilor unde americanii vor împinge Ucraina să accepte un acord”, a spus el. „Și pot spune deja că va fi un acord prost pentru noi.”

Comentariile liderului belgian vin în contextul în care mai mulți lideri europeni încearcă să restabilească canalele diplomatice cu Kremlinul în mijlocul războiului prelungit care a început odată cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Printre aceștia, președintele francez Emmanuel Macron a explorat recent posibilitatea unui contact reînnoit cu Putin, în parte pentru a evita lăsarea negocierilor exclusiv în mâinile președintelui american Donald Trump.

Cu toate acestea, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat că blocul ar trebui mai întâi să stabilească o strategie unificată față de Moscova înainte de a iniția discuții directe.

Luna trecută, Kallas a declarat că țările europene ar trebui să adopte „cerințe maximaliste” în orice negocieri și să împingă Kremlinul să facă concesii semnificative, inclusiv reducerea forțelor sale militare.