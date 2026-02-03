Macron și Meloni ar vrea să redeschidă dialogul cu Putin. Merz se opune și spune că trebuie menținută presiunea pe Rusia

Macron susține ideea reluării dialogului diplomatic cu Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele Franței spune că au loc discuții „tehnice” în acest moment pentru reluarea negocierilor cu rușii pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează Euronews. Macron a condamnat, de asemenea, refuzul regimului de la Kremlin de a reveni la masa negocierilor, într-o perioadă tot mai tensionată. Pe de altă parte, în timp ce Franța și Italia fac eforturi pentru redeschiderea canalelor diplomatice cu Kremlinul, Germania ia o poziție diametral opusă.

Emmanuel Macron a semnalat, marți, că este dispus să reia dialogul diplomatic cu dictatorul Vladimir Putin.

Într-o declarație făcută în timpul unei deplasări în estul Franței, Macron a spus că există „contacte la nivel tehnic” cu regimul de la Kremlin pentru reluarea discuțiilor.

El a spus că procesul se desfășoară în termeni de „transparență și consultare” cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, însă nu a putut să spună care ar fi calendarul. Liderul francez a condamnat din nou atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, și le-a descris drept „intolerabile”.

Marți, forțele invadatoare au lovit intens infrastructura civilă a Ucrainei, în contextul în care țara se confruntă cu o iarnă extrem de grea și cu temperaturi sub pragul înghețului.

„Aceste atacuri nu demonstrează că există o intenție reală de a se negocia pacea” din partea Kremlinului, a spus președintele francez.

La începutul lui ianuarie, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a spus că „a venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, cerând numirea unui „emisar special” european care să vorbească pe o singură voce.

Merz se opune

De cealaltă parte, cancelarul Friedrich Merz și-a exprimat din nou opoziția față de redeschidarea canalelor diplomatice cu Putin. El a motivat spunând că rușii nu sunt interesați de negocieri pentru că-și mențin revendicările maximaliste.

„Din păcate, nu vedem nicio schimbare de substanță a poziției Rusiei până la acest moment – Rusia continuă să-și repete revendicările maximaliste și nu arată sub nicio formă vreo dorință reală de a negocia. Asta în timp ce-și continuă atacurile brutale asupra infrastructurii energetice ucrainene și asupra altor ținte civile”, a spus cancelarul german.

„Va trebui să menținem presiunea și sancțiunile și să le intensificăm de fiecare dată când va fi posibil”, a continuat Merz, adăugând și că Uniunea Europeană este deja în legătură cu Ucraina și cu SUA pentru a avea o poziție unificată.

„Rusia trebuie să fie dispusă să încheie războiul, dar nu este, iar prețul pe care trebuie să-l plătească pentru acest război va crește săptămână de săptămână și lună de lună. Asta este, din păcate, situația în care ne regăsim astăzi”.