Macron și Meloni ar vrea să redeschidă dialogul cu Putin. Merz se opune și spune că trebuie menținută presiunea pe Rusia

2 minute de citit Publicat la 20:13 03 Feb 2026 Modificat la 20:13 03 Feb 2026
Emmanuel Macron
Macron susține ideea reluării dialogului diplomatic cu Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele Franței spune că au loc discuții „tehnice” în acest moment pentru reluarea negocierilor cu rușii pentru oprirea războiului din Ucraina, relatează Euronews. Macron a condamnat, de asemenea, refuzul regimului de la Kremlin de a reveni la masa negocierilor, într-o perioadă tot mai tensionată. Pe de altă parte, în timp ce Franța și Italia fac eforturi pentru redeschiderea canalelor diplomatice cu Kremlinul, Germania ia o poziție diametral opusă.

Emmanuel Macron a semnalat, marți, că este dispus să reia dialogul diplomatic cu dictatorul Vladimir Putin.

Într-o declarație făcută în timpul unei deplasări în estul Franței, Macron a spus că există „contacte la nivel tehnic” cu regimul de la Kremlin pentru reluarea discuțiilor.

El a spus că procesul se desfășoară în termeni de „transparență și consultare” cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, însă nu a putut să spună care ar fi calendarul. Liderul francez a condamnat din nou atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, și le-a descris drept „intolerabile”.

Marți, forțele invadatoare au lovit intens infrastructura civilă a Ucrainei, în contextul în care țara se confruntă cu o iarnă extrem de grea și cu temperaturi sub pragul înghețului.

„Aceste atacuri nu demonstrează că există o intenție reală de a se negocia pacea” din partea Kremlinului, a spus președintele francez.

La începutul lui ianuarie, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a spus că „a venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, cerând numirea unui „emisar special” european care să vorbească pe o singură voce.

Merz se opune

De cealaltă parte, cancelarul Friedrich Merz și-a exprimat din nou opoziția față de redeschidarea canalelor diplomatice cu Putin. El a motivat spunând că rușii nu sunt interesați de negocieri pentru că-și mențin revendicările maximaliste.

„Din păcate, nu vedem nicio schimbare de substanță a poziției Rusiei până la acest moment – Rusia continuă să-și repete revendicările maximaliste și nu arată sub nicio formă vreo dorință reală de a negocia. Asta în timp ce-și continuă atacurile brutale asupra infrastructurii energetice ucrainene și asupra altor ținte civile”, a spus cancelarul german.

„Va trebui să menținem presiunea și sancțiunile și să le intensificăm de fiecare dată când va fi posibil”, a continuat Merz, adăugând și că Uniunea Europeană este deja în legătură cu Ucraina și cu SUA pentru a avea o poziție unificată.

„Rusia trebuie să fie dispusă să încheie războiul, dar nu este, iar prețul pe care trebuie să-l plătească pentru acest război va crește săptămână de săptămână și lună de lună. Asta este, din păcate, situația în care ne regăsim astăzi”.

Friedrich Merz Giorgia Meloni Emmanuel Macron Italia Germania Franta Război Ucraina Volodimir Zelenski Ucraina

