Episod sever de iarnă în Europa: Cea mai nouă prognoză anunță ninsori și ger năpraznic. Care vor fi cele mai afectate zone

Europa se pregătește pentru un episod de iarnă mai dur. Foto: Severe-weather.eu

Europa se pregătește pentru un episod de iarnă mai dur, care ar putea marca prima jumătate a lunii ianuarie. Potrivit celei mai noi prognoze publicate de severe-weather.eu, modelele meteo indică o schimbare importantă a tiparului atmosferic, cu aer rece și condiții favorabile pentru ninsori în mai multe regiuni ale continentului.

Primul impact este așteptat spre finalul săptămânii, când un nou val atlantic va interacționa cu aerul rece deja prezent deasupra Europei. Această combinație ar putea genera un episod de iarnă cu ninsori în vestul continentului, în special vineri și sâmbătă.

Specialiștii avertizează însă că traiectoria exactă a sistemelor de presiune este încă incertă, ceea ce face dificilă estimarea zonelor unde stratul de zăpadă va fi mai consistent.

După acest prim episod, există semnale că vremea de iarnă nu se va retrage rapid. Prognozele arată că aerul rece ar putea rămâne instalat deasupra Europei, favorizând noi episoade de ninsoare în zilele următoare. Regiuni precum Benelux și Danemarca sunt menționate printre zonele unde zăpada ar putea reveni sau s-ar putea intensifica.

Meteorologii subliniază că nu este vorba despre o ninsoare continuă până la mijlocul lunii ianuarie, ci despre un tipar meteo care susține persistența iernii: temperaturi scăzute, alternanțe de sisteme atmosferice și ferestre repetate cu precipitații solide.

Prognoza reflectă un risc crescut de episoade de iarnă succesive, nu un singur eveniment extrem.

Deocamdată, România nu este menționată printre zonele care ar putea fi afectate. Dacă aerul rece va avansa spre est, condițiile de iarnă ar putea ajunge și în sud-estul Europei în a doua parte a intervalului analizat.