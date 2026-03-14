Talibanii au atacat în premieră cu drone capitala Pakistanului. A fost lovit un centru militar important din Islamabad

Atacul are loc după ce Pakistanul a lansat joi dimineaţă noi bombardamente asupra mai multor puncte din Afganistan. FOTO: Hepta

Regimul taliban din Afganistan a atacat în premieră cu drone un centru militar din Islamabad, după ce conflictul cu Pakistanul a escaladat.

"Ca parte a continuării operaţiunilor de represalii "Radd-al-Zulm" ("Respingerea Opresiunii"), vineri după-amiază forţele aeriene ale Emiratului Islamic au atacat un important centru militar al regimului militar pakistanez cunoscut sub numele de "Hamza", în zona Faizabad din Islamabad", au precizat autoritățile afgane, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Atacul are loc după ce Pakistanul a lansat joi dimineaţă noi bombardamente asupra mai multor puncte din Afganistan, inclusiv capitala şi zone din sudul ţării, într-o ofensivă care, potrivit ONU, s-a soldat cu cel puţin patru morţi şi 14 răniţi.

Potrivit guvernului afgan de facto, aeronavele fără pilot au lovit cartierul general şi alte facilităţi dintr-un complex militar din Islamabad, situat la doar câţiva kilometri de Rawalpindi, unde se află cartierul general al armatei pakistaneze, şi au provocat "pierderi umane şi financiare grave".

Departamentul de informaţii al armatei pakistaneze a susţinut mai târziu că dronele au fost interceptate înainte de a-şi atinge obiectivele, deşi resturile aparatelor au cauzat cel puţin patru răniţi, printre care doi copii.

Au fost raportați mai mulți răniți

Conform Pakistanului, au fost răniţi minori în oraşul Quetta din Belucistan, în timp ce alţi doi civili au suferit răni în Kohat şi Rawalpindi după căderea fragmentelor dronelor.

Islamabadul i-a acuzat pe talibani că încearcă să "inspire frică în populaţie" prin lansarea de drone rudimentare şi să se prezinte ca victime în timp ce "atacă activ civili prin intermediul reprezentanţilor lor terorişti şi al dronelor lor".

Atât Kabul, cât şi Islamabad au reiterat în mai multe rânduri că sunt pregătite pentru o confruntare prelungită la frontieră şi au avertizat că vor riposta în cazul oricărui atac asupra suveranităţii lor.

"Operaţiunea Pakistanului 'Ghazab-lil-Haq' va continua până când talibanii afgani vor aborda preocuparea centrală a Pakistanului privind terorismul care îşi are originea pe teritoriul afgan (...). Nu ne vom retrage în faţa unor astfel de provocări", a adăugat nota pakistaneză.

Actuala escaladare dintre cele două ţări s-a intensificat pe 22 februarie, când Pakistanul a lansat atacuri împotriva presupuselor baze insurgente de pe teritoriul afgan, acuzând Kabulul că permite prezenţa grupurilor armate care operează împotriva statului pakistanez de cealaltă parte a frontierei, o acuzaţie pe care talibanii o neagă.

Potrivit Misiunii de Asistenţă a ONU în Afganistan (UNAMA), confruntările transfrontaliere au cauzat moartea a cel puţin 75 de civili şi 193 de răniţi în Afganistan de la sfârşitul lunii februarie, majoritatea femei şi copii.

Guvernul pakistanez a afirmat că 415 luptători talibani au fost ucişi şi 46 de poziţii de pe teritoriul Afganistanului au fost fost bombardate în cadrul războiului transfrontalier în curs cu Kabulul, denumit oficial „Operaţiunea Ghazb lil Haq” („Furia pentru Adevăr”), informează EFE, potrivit Agerpres.