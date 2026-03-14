MAE, despre directorul acuzat că a fost la schi în timpul crizei din Orientul Mijlociu: "Care e legătură cu siguranța românilor?”

În timpul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a fost întrebat dacă este adevărat că în timpul crizei românilor blocați în Orientul Mijlociu, directorul din minister responsabil cu această regiune, Călin Mitri, a fost în vacanță la schi. Această întrebare a fost pusă inițial de PSD în timpul audierii ministrei Oana Țoiu, însă aceasta a refuzat să răspundă la întrebare.

Deși a refuzat la rândul său să spună dacă directorul s-a aflat în concediu, potrivit lui Andrei Țărnea, prezența lui Călin Mitri la schi nu ar fi afectat siguranța românilor:

“MAE are aceeași legislație ca orice altă instituție publică din România. Ca și dumneavoastră, angajații pot să fie în vacanță atunci când sunt în concediu”, a spus Andrei Țărnea.

Deși Andrei Țărnea a refuzat să spună dacă directorul responsabil pentru Orientul Mijlociu a fost sau nu în concediu sau dacă a fost fizic la sediul MAE în toată această perioadă, Andrei Țărnea a precizat că el “a lucrat zi și noapte”:

“Absolut toți colegii mei din Minister care aveau vreo legătură directă sau indirectă, precum și alți colegi voluntari au lucrat pe parcursul acestor săptămâni zi și noapte. A lucrat toată această perioadă, dar nu poate să zică de unde a lucrat fizic.

Nu eu îi dau concediu. E coleg, nu subaltern. Ce legătură are concediul domnului Mitri cu siguranța cetățenilor?! Ceea ce vă spun este că domnul Călin Mitri, director care se ocupă de acest spațiu, a lucrat cot la cot cu mine în toată această perioadă. Nu știu să vă spun dacă a lucrat din concediu”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a precizat că a lucrat cu Călin Mitri în această perioadă, dar a refuzat să răspundă la acuzațiile lansate de PSD, potrivit cărora, directorul MAE s-a aflat la schi în timpul crizei:

“Am lucrat cu domnul Mitri zilnic, non-stop în această criză. Toate elementele de punctaj, toate chestiunile care vizau relațiile cu statele din regiune, au fost făcute cu domnul Mitri.

Nu am căderea să comentez nimic din ce face obiectul unor interacțiuni politice. Nu voi comenta ceea ce fac deputații într-o Comisie parlamentară”.

Întrebat dacă Călin Mitri a avut concediu sau nu concediu de odihnă, purtătorul de cuvânt al MAE a precizat:

“Nu am nici cea mai vagă idee. Nu știu dacă era în concediu. Nu știu dacă a fost în concediu. Ceea ce știu să vă spun e că a lucrat. Domnul Mitri a lucrat cot la cot cu colegii noștri.

Toți colegii, absolut toți colegii care au avut de-a face cu domeniul legat de componenta geografică, politică, de comunicare consulară au fost în activitate în toată această perioadă”, a mai spus Andrei Țărnea.

El a mai spus că l-a văzut pe Călin Mitri la minister în această săptămână, dar a refuzat să răspundă dacă a fost prezent fizic la începutul crizei

“Ultima oară m-am văzut cu el miercuri sau joi. Această criză a reprezentat o criză majoră, în consecință toate resursele Ministerului, nu doar cei care aveau competența sau mandatul instituțional, dar inclusiv persoane voluntare din tot sistemul european al MAE, echipele consulare au fost suplimentate de colegi din toată Europa”.